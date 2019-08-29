В Москве нашли крест конца XVII века с изображением Сергия Радонежского

Деревянный нательный крест с изображением святого Сергия Радонежского нашли во время раскопок в районе Китайгородского проезда в Москве

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Небольшой деревянный крест с изображением Сергия Радонежского нашли столичные археологи при раскопках недалеко от парка "Зарядье", сообщается на официальном Небольшой деревянный крест с изображением Сергия Радонежского нашли столичные археологи при раскопках недалеко от парка "Зарядье", сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что крест датируется концом XVII — началом XVIII века. На его лицевой стороне вырезано распятие, а на оборотной — фигура Сергия Радонежского.

"Найденный недавно артефакт имеет довольно внушительные размеры — почти девять сантиметров в длину. Он не обладает большой художественной ценностью, но зато сохранился до наших дней в очень хорошем состоянии", - приводятся слова главы департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.