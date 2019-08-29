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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В Москве нашли крест конца XVII века с изображением Сергия Радонежского

08:52 29.08.2019 (обновлено: 09:20 29.08.2019)
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© Официальный сайт Мэра МосквыДеревянный нательный крест с изображением святого Сергия Радонежского нашли во время раскопок в районе Китайгородского проезда в Москве
Деревянный нательный крест с изображением святого Сергия Радонежского нашли во время раскопок в районе Китайгородского проезда в Москве
© Официальный сайт Мэра Москвы
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Небольшой деревянный крест с изображением Сергия Радонежского нашли столичные археологи при раскопках недалеко от парка "Зарядье", сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Уточняется, что крест датируется концом XVII — началом XVIII века. На его лицевой стороне вырезано распятие, а на оборотной — фигура Сергия Радонежского.
"Найденный недавно артефакт имеет довольно внушительные размеры — почти девять сантиметров в длину. Он не обладает большой художественной ценностью, но зато сохранился до наших дней в очень хорошем состоянии", - приводятся слова главы департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.
Сообщается, что сейчас крест находится в археологической лаборатории, где его изучают эксперты. После находку передадут в фонды одного из столичных музеев.
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Религия и мировоззрениеСергий РадонежскийМоскваОбщество
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