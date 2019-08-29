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РИА Новости

Филипп Киркоров устроил скандал на "Новой волне" в Сочи

08:55 29.08.2019 (обновлено: 17:05 29.08.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров на конкурсе молодых исполнителей "Новая волна - 2019" в Сочи
Певец Филипп Киркоров на конкурсе молодых исполнителей Новая волна - 2019 в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Певец Филипп Киркоров на конкурсе молодых исполнителей "Новая волна - 2019" в Сочи
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Певец Филипп Киркоров раскритиковал организаторов конкурса "Новая волна" в Сочи, сообщает "Пятый канал".
Судя по кадрам, снятым очевидцем, артист возмущается, что подготовка к его выступлению пошла не по запланированному графику.
"Пока не отрепетируем сейчас с камерами, шоу ваше не начнется, понятно вам всем? <…> Пока здесь не появятся камеры, ничего здесь не будет", — заявил Киркоров, используя при этом нецензурную лексику.
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Как позднее сообщили РИА Новости в пресс-службе артиста, премьеру песни "Лунный гость" готовили несколько месяцев с международной командой, в номере важна каждая деталь.
"Подготовка к номеру потребовала больше внимания и времени, так как артист перфекционист. Под горячую руку попали технические службы, которые не вовремя решили пойти на обед", — сказали в пресс-службе.
Как отметили представители артиста, публика встретила выступление овациями.
Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна" проходит в 18-й раз. Среди исполнителей не только российские звезды, но и зарубежные, в том числе Наталья Орейро и Рита Ора.
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Шоу-бизнесНовая волнаФилипп КиркоровРоссия
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Ещё одна признанная в узких кругах звезда напоминает о себе очередным скандалом. Видимо другим способом привлечь внимание не способна.
29 августа, 09:13
NFName Family
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Какая разносторонняя культура в России. Особенно ценно, что матюги не забываем. Шут, знай свое место!
29 августа, 09:17
ВНВасилий Науман
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