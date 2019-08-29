Филипп Киркоров устроил скандал на "Новой волне" в Сочи

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Певец Филипп Киркоров раскритиковал организаторов конкурса "Новая волна" в Сочи, Певец Филипп Киркоров раскритиковал организаторов конкурса "Новая волна" в Сочи, сообщает "Пятый канал".

Судя по кадрам, снятым очевидцем, артист возмущается, что подготовка к его выступлению пошла не по запланированному графику.

"Пока не отрепетируем сейчас с камерами, шоу ваше не начнется, понятно вам всем? <…> Пока здесь не появятся камеры, ничего здесь не будет", — заявил Киркоров, используя при этом нецензурную лексику.

Как позднее сообщили РИА Новости в пресс-службе артиста, премьеру песни "Лунный гость" готовили несколько месяцев с международной командой, в номере важна каждая деталь.

"Подготовка к номеру потребовала больше внимания и времени, так как артист перфекционист. Под горячую руку попали технические службы, которые не вовремя решили пойти на обед", — сказали в пресс-службе.

Как отметили представители артиста, публика встретила выступление овациями.