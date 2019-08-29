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РИА Новости

В Комсомольске-на-Амуре защитили от подтопления шоссе, ведущее к дамбам

08:48 29.08.2019
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CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Комсомольск-на-Амуре
Комсомольск-на-Амуре
CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev /
Комсомольск-на-Амуре. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 29 авг - РИА Новости. Водоналивная дамба установлена у Хорпинского шоссе в Комсомольске-на-Амуре, по которому возят грунт для укрепления других дамб в городе, это защитит дорогу от подтопления, сообщает ГУМЧС России по Хабаровскому краю.
В Хабаровском крае объявлен режим ЧС из-за дождей и паводков. Наиболее сложная обстановка в Комсомольске-на-Амуре, где 4-9 сентября прогнозируется подъем уровня до 8,2 метра, что на 1,7 метра выше отметки "опасное явление". В четверг уровень воды составляет около 7 метров.
В городе наращивают дамбы до высоты 9 метров, чтобы спасти его от затопления.
"Усилена защита Хорпинского шоссе водоналивной рукавной дамбой. Развернуто 350 метров защитной конструкции. Основная её задача – не дать выйти воде на дорожное полотно, чтобы силы и средства МЧС России, Минобороны и территориальной подсистемы РСЧС смогли продолжить доставку песка, щебня и других материалов и работы по наращиванию тела дамб", - говорится в сообщении.
Отмечается, что наращивается не только высота, но и длина и ширина временных дамб. Работы проводятся круглосуточно. За прошедшие сутки доставлено и отсыпано порядка 5,5 тысячи кубометров грунта, с начала работ – более 70,5 тысячи кубометров.
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Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, в связи с ухудшением гидрологической обстановки военные экскаваторщики, которые готовят грунт для возведения дамбы, перешли на круглосуточный режим работы.
"Экскаваторная группа сводного отряда перешла на круглосуточный режим работы. Специалисты выполняют работы на базе специально созданного карьера, операторы экскаватора выполняют забор грунта и его погрузку в самосвалы, как министерства обороны, так и сторонних организаций, занимающихся возведением защитных сооружений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за сутки отгружено и доставлено около 1 тысячи кубометров грунта, с начала выполнения работ спецтехникой ВВО завезено более 6,2 тысячи кубометров грунта, протяженность дамбы увеличилась на 200 метров.
Ранее сообщалось, что сводный отряд ВВО возводит дамбу для защиты микрорайона, где расположен авиационный завод.
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