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РИА Новости

Первый пуск "Ангары" с космодрома Восточный намечен на 2023 год

08:45 29.08.2019 (обновлено: 10:52 29.08.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМакеты ракет-носителей на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Макеты ракет-носителей на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Макеты ракет-носителей на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Первый пуск новой ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный назначен на четвертый квартал 2023 года, сообщил начальник отдела Центра по эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Кирилл Филенков.
Ранее сообщалось, что первый пуск "Ангары" с Восточного должен пройти в 2021 году. Позднее его перенесли на 2023 год.
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"Пройдены заводские испытания опорного устройства первых четырех этажей кабель-заправочной башни. Началась их отправка на космодром Восточный. Отправка будет завершена в срок с ориентировочной датой пуска ракеты-носителя "Ангара-А5" - четвертый квартал 2023 года", - сказал Филенков в программе "Космическая среда" на канале "Роскосмос ТВ" в YouTube.
Сейчас на космодроме Восточный идет строительство второй очереди - инфраструктуры под ракету "Ангара". Первая, практически завершенная очередь включает в себя стартовый комплекс под ракеты "Союз", которые уже периодически летают с нового космодрома.
При создании второй очереди неоднократно возникали проблемы с выбором подрядчика. После ликвидации Спецстроя в качестве основного исполнителя работ выбрали Производственно-строительное объединение (ПСО) "Казань". На рубеже 2018 и 2019 годов сообщалось, что предприятие строить космодром не будет, а объект поручат "Стройтрансгазу", "Стройтрансмонтажу" или "Крокусу". Тем не менее в мае 2019 года стало ясно, что "Казань" все же продолжит строительство.
В конце июля 2019 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал о "большой беде", которая преследует строителей - на Дальнем Востоке месяцами идут дожди, котлован под стартовые сооружения постоянно заливает, но, по его словам, строительство укладывается в сроки. В 2022 году все работы должны быть завершены, чтобы успеть подготовиться к первому пуску "Ангары" в 2023 году.
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