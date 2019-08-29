Первый пуск "Ангары" с космодрома Восточный намечен на 2023 год

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Первый пуск новой ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный назначен на четвертый квартал 2023 года, сообщил начальник отдела Центра по эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Кирилл Филенков.

Ранее сообщалось, что первый пуск "Ангары" с Восточного должен пройти в 2021 году. Позднее его перенесли на 2023 год.

"Пройдены заводские испытания опорного устройства первых четырех этажей кабель-заправочной башни. Началась их отправка на космодром Восточный. Отправка будет завершена в срок с ориентировочной датой пуска ракеты-носителя "Ангара-А5" - четвертый квартал 2023 года", - сказал Филенков в программе "Космическая среда" на канале "Роскосмос ТВ" в YouTube.

Сейчас на космодроме Восточный идет строительство второй очереди - инфраструктуры под ракету "Ангара". Первая, практически завершенная очередь включает в себя стартовый комплекс под ракеты "Союз", которые уже периодически летают с нового космодрома.

При создании второй очереди неоднократно возникали проблемы с выбором подрядчика. После ликвидации Спецстроя в качестве основного исполнителя работ выбрали Производственно-строительное объединение (ПСО) "Казань". На рубеже 2018 и 2019 годов сообщалось, что предприятие строить космодром не будет, а объект поручат "Стройтрансгазу", "Стройтрансмонтажу" или "Крокусу". Тем не менее в мае 2019 года стало ясно, что "Казань" все же продолжит строительство.