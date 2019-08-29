Число погибших при обрушении дома под Львовом возросло до восьми

Взрыв в жилом доме в городе Дрогобыч в Львовской области Украины

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Спасатели обнаружили восемь погибших под завалами обрушившегося дома в Дрогобыче Львовской области, среди них - один ребенок, сообщает пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В среду в Дрогобыче в четырехэтажном жилом доме произошел взрыв, в результате чего часть здания обрушилась.

"По состоянию на 7.00 четверга спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям сообщили о восьми погибших, среди которых один ребенок, а также о 7 людях (пятеро), которых удалось спасти и которые были госпитализированы", - говорится в сообщении пресс-центра Госслужбы.

По данным спасателей, больше под завалами людей нет.

В сообщении госслужбы Украины по ЧС в Facebook отмечается, что "поисково-спасательные работы завершены, продолжается разбор завала".