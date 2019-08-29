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РИА Новости

Полиция Индонезии сообщила о трех погибших в беспорядках в Папуа

08:41 29.08.2019
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© РИА Новости / Михаил ЦыгановРабота полиции в Индонезии
Работа полиции в Индонезии
© РИА Новости / Михаил Цыганов
Работа полиции в Индонезии. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Полиция Индонезии заявила, что на акциях протеста, которые вылились в беспорядки, в индонезийской провинции Папуа погибли двое гражданских лиц и один военнослужащий, сообщает агентство Antara со ссылкой на правоохранительные органы.
Ранее представитель полиции Деди Прасетио заявлял, что в результате беспорядков погиб один военнослужащий, трое сотрудников полиции пострадали. Агентство Рейтер со ссылкой на жителя провинции сообщало, что жертвами стрельбы сотрудников сил безопасности по участникам протестов стали шесть человек.
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"Сообщения о том, что шесть гражданских лиц погибли и были ранены в инциденте, ложны. Мы можем подтвердить, что три человека погибли, двое гражданских лиц и один военный", - заявил официальный представитель полиции Рудольф Родья.
Протесты и связанные с ними беспорядки начались в индонезийских провинциях Папуа и Западное Папуа на прошлой неделе после того, как в социальных сетях распространились сообщения о нападениях на студентов-папуасов в городах других провинций страны – восточной Явы и Западного Сулавеси. Местные СМИ сообщали, что, если верить постам в соцсетях, нападавшие на папуасов в общежитии одного из университетов в провинции Западный Сулавеси называли жителей Папуа и Западного Папуа "обезьянами" и требовали их исключения из университетов и иных учебных заведений, в которых преподавание ведется на индонезийском языке.
Протестующие в Папуа и Западном Папуа заявляют о своей готовности продолжать акцию до тех пор, пока в стране не прекратится дискриминация папуасов по этническому признаку. По мнению представителей сил безопасности Индонезии, причиной массовых выступлений в восточной части страны стали "подстрекательские" и часто "не соответствующие действительности" сообщения в социальных сетях о нападениях на папуасов и об этнических столкновениях между папуасами и представителями других национальностей в центральных провинциях страны.
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