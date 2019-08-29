Полиция Индонезии сообщила о трех погибших в беспорядках в Папуа

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Полиция Индонезии заявила, что на акциях протеста, которые вылились в беспорядки, в индонезийской провинции Папуа погибли двое гражданских лиц и один военнослужащий, сообщает агентство Antara со ссылкой на правоохранительные органы.

Ранее представитель полиции Деди Прасетио заявлял, что в результате беспорядков погиб один военнослужащий, трое сотрудников полиции пострадали. Агентство Рейтер со ссылкой на жителя провинции сообщало, что жертвами стрельбы сотрудников сил безопасности по участникам протестов стали шесть человек.

"Сообщения о том, что шесть гражданских лиц погибли и были ранены в инциденте, ложны. Мы можем подтвердить, что три человека погибли, двое гражданских лиц и один военный", - заявил официальный представитель полиции Рудольф Родья.

Протесты и связанные с ними беспорядки начались в индонезийских провинциях Папуа и Западное Папуа на прошлой неделе после того, как в социальных сетях распространились сообщения о нападениях на студентов-папуасов в городах других провинций страны – восточной Явы и Западного Сулавеси. Местные СМИ сообщали, что, если верить постам в соцсетях, нападавшие на папуасов в общежитии одного из университетов в провинции Западный Сулавеси называли жителей Папуа и Западного Папуа "обезьянами" и требовали их исключения из университетов и иных учебных заведений, в которых преподавание ведется на индонезийском языке.