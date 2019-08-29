Пекин на параде в честь 70-летия Китая впервые покажет новое вооружение

ПЕКИН, 29 авг – РИА Новости. На военном параде по случаю 70-летия образования Китайской Народной Республики публике впервые будут продемонстрированы некоторые виды передовых вооружений, сообщил в четверг заместитель начальника управления руководящей группы военного парада генерал-майор Цай Чжицзюнь.

Ранее власти сообщили, что 1 октября на площади Тяньаньмэнь пройдет масштабный военный парад по случаю дня образования КНР. Парад будет состоять из пешей колонны, механизированной колонны и авиации.

"Что касается природы самого военного парада, то это будет демонстрацией великих достижений, сделанных за 70 лет в сфере государственной обороны и строительства армии, впервые будут показаны некоторые виды передовых вооружений", - сказал на пресс-конференции Цай Чжицзюнь.

Он добавил, что парад будет масштабнее, чем те, которые были по случаю 50-летия и 60-летия образования КНР, а также 70-летия победы в войне против японских милитаристов.

С 1949 года, когда была образована КНР, военные парады в Китае проводились только по случаю дня образования КНР 1 октября. В 1960 году власти установили, что военные парады будут проходить лишь каждые 10 лет. Последний подобный парад прошел в 2009 году. В 2015 году в Пекине прошел грандиозный парад по случаю 70-летия победы в войне против японских милитаристов, он стал первым с 1949 года парадом, который прошел не по случаю дня образования КНР.

"Необходимо подчеркнуть, что военный парад – важная составляющая торжеств по случаю празднования 70-летия образования КНР. Военный не направлен против каких-то стран и регионов или на какую-то конкретную ситуацию", - добавил китайский военный. Он подчеркнул, что вооруженные силы Китая были и остаются силой, обеспечивающей международный и региональный мир.

"Вместе с тем у армии Китая есть решимость и возможность решительно защищать государственный суверенитет, безопасность и интересы развития", - добавил он.