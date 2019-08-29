Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-29T08:16Z
https://ria.ru/20190829/1558015564.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/18709/11/187091174_0:160:3088:1897_1036x0_80_0_0_7ae9fa5087fcd31c5c2302c8ddb98edb.jpg
РИА Новости

Пекин на параде в честь 70-летия Китая впервые покажет новое вооружение

08:16 29.08.2019
1261
© РИА Новости / Константин ЩепинПарад в Китае
Парад в Китае
© РИА Новости / Константин Щепин
Парад в Китае. Архивное фото
ПЕКИН, 29 авг – РИА Новости. На военном параде по случаю 70-летия образования Китайской Народной Республики публике впервые будут продемонстрированы некоторые виды передовых вооружений, сообщил в четверг заместитель начальника управления руководящей группы военного парада генерал-майор Цай Чжицзюнь.
Ранее власти сообщили, что 1 октября на площади Тяньаньмэнь пройдет масштабный военный парад по случаю дня образования КНР. Парад будет состоять из пешей колонны, механизированной колонны и авиации.
"Что касается природы самого военного парада, то это будет демонстрацией великих достижений, сделанных за 70 лет в сфере государственной обороны и строительства армии, впервые будут показаны некоторые виды передовых вооружений", - сказал на пресс-конференции Цай Чжицзюнь.
Он добавил, что парад будет масштабнее, чем те, которые были по случаю 50-летия и 60-летия образования КНР, а также 70-летия победы в войне против японских милитаристов.
Баллистические ракеты армии Китая во время парада в Пекине, КНР
16 июля, 14:37Акценты
Переговоры по ядерному оружию. Китай вне игры КНР не видит оснований для того, чтобы стать третьим участником договора между США и Россией по сокращению ядерных вооружений.
С 1949 года, когда была образована КНР, военные парады в Китае проводились только по случаю дня образования КНР 1 октября. В 1960 году власти установили, что военные парады будут проходить лишь каждые 10 лет. Последний подобный парад прошел в 2009 году. В 2015 году в Пекине прошел грандиозный парад по случаю 70-летия победы в войне против японских милитаристов, он стал первым с 1949 года парадом, который прошел не по случаю дня образования КНР.
"Необходимо подчеркнуть, что военный парад – важная составляющая торжеств по случаю празднования 70-летия образования КНР. Военный не направлен против каких-то стран и регионов или на какую-то конкретную ситуацию", - добавил китайский военный. Он подчеркнул, что вооруженные силы Китая были и остаются силой, обеспечивающей международный и региональный мир.
"Вместе с тем у армии Китая есть решимость и возможность решительно защищать государственный суверенитет, безопасность и интересы развития", - добавил он.
Власти Китая активно готовятся к предстоящим масштабным торжествам по случаю 70-летия образования КНР. Торжественная церемония празднования начнется утром 1 октября на площади Тяньаньмэнь, в ходе которой с речью выступит председатель КНР Си Цзиньпин. Далее торжества продолжатся военным парадом и демонстрацией, гала-концертом, фейерверком, а также рядом других мероприятий.
1532001
КитайВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак
В Словакии раскритиковали намерение Сербии подписать соглашение с ЕАЭС
РИА
Новости
Президент США Дональд Трамп
Politico: Трамп распорядился пересмотреть решение о военной помощи Украине
Президент США Дональд Трамп
Глава Минобороны Польши прокомментировал отмену визита Трампа
Подготовка робота Skybot F-850 (робота Федора) на Байконуре к полету к МКС
Робот "Федор" не смог идентифицировать Эрдогана
Лента
новостей
Здание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве
В СБУ рассказали о процессе по обмену заключенными между Россией и Украиной
Китайские банкноты номиналом в 100, 50, 20,10 и 5 юаней
Bloomberg: США задумались о взыскании с Китая имперских долгов
Китайский военный
Китайские СМИ заранее сообщили о ежегодной ротации войск в Гонконге
Первый президент Польши Лех Валенса
Валенса осудил отказ пригласить Путина на годовщину начала Второй мировой
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф
Россия и Индия решили вопрос об авансе за С-400
Участники Марша защитников Украины в Киеве
"Украина больше не интересна Вашингтону". Куда делись американские кураторы
Военнослужащие вооруженных сил КНР
Китай направит в Россию военных и технику на учения "Центр-2019"
Генерал-майор Федеральной службы исполнения наказаний Василий Сныцерев
Умер генерал ФСИН Василий Сныцерев, "сломивший" 130 воров в законе
Здание администрации президента Украины в центре Киева
Офис Зеленского заявил о продолжении переговоров по обмену заключенными
Адольф Гитлер. 1 мая 1938 года
Ученый объяснил, почему Гитлер не смог создать атомную бомбу
Операция
СМИ: отец умершей в Турции россиянки предположил, что у нее вырезали органы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:06В Приморье после схода селя восстановили движение поездов
09:03Самолет вылетел в Таджикистан после вынужденной посадки в Екатеринбурге
09:01Глава Минобороны Польши прокомментировал отмену визита Трампа
08:56В Словакии раскритиковали намерение Сербии подписать соглашение с ЕАЭС
08:52СК начал проверку после вынужденной посадки самолета в Екатеринбурге
08:50Офис Зеленского заявил о продолжении переговоров по обмену заключенными
08:43В Турции 19-летняя россиянка впала в кому, пишут СМИ
08:36Самолет Flydubai вернулся в аэропорт Ташкента из-за поломки
08:32Роскачество рассказало, как правильно жарить картошку
08:20В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
08:19В СБУ рассказали о процессе по обмену заключенными между Россией и Украиной
08:17В Ростовской области три человека погибли при пожаре в частном доме
08:11Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:57Борт самолета не повредился при вынужденной посадке в Екатеринбурге
07:56Названа причина вынужденной посадки пассажирского самолета в Екатеринбурге
07:46Один человек пострадал при экстренной посадке Ан-2 в Якутии
07:42Украинская община Крыма предложила запустить хештег "УкраинаПораДомой"
07:40Пострадавших при вынужденной посадке самолета в Екатеринбурге нет
07:38В Афинах произошли серьезные столкновения между анархистами и полицией
07:23Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге
Лента новостейМолния