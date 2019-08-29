Маск рассказал о планах первого орбитального полета корабля Starship

ВАШИНГТОН, 29 авг – РИА Новости. Компания SpaceX планирует осуществить первый испытательный орбитальный полет корабля Starship не раньше октября, подробности станут известны 28 сентября, сообщил владелец компании Илон Маск.

"Планируем полет на 20 километров в октябре и попытку орбитального (полета) вскоре после этого", - написал Маск в ответ на вопрос подписчика в своем Twitter-аккаунте

Он отметил, что планирует подробнее рассказать о ходе разработки аппарата Starship 28 сентября в годовщину первого орбитального полета SpaceX. "Starship Мк1 будет полностью собран к тому времени", - заверил Маск.

Ранее в среду в Техасе компания SpaceX успешно испытала прототип корабля Starship, аппарат Starhopper поднялся на высоту 150 метров и совершил вертикальную посадку после продолжавшегося менее минуты полета.

About to do next Starhopper flight test https://t.co/eeXPQPk7t6 — Elon Musk (@elonmusk) August 27, 2019