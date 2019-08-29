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РИА Новости

Маск рассказал о планах первого орбитального полета корабля Starship

08:12 29.08.2019
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© AP Photo / Refugio RuizГлава SpaceX Илон Маск
Глава SpaceX Илон Маск
© AP Photo / Refugio Ruiz
Глава SpaceX Илон Маск. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 авг – РИА Новости. Компания SpaceX планирует осуществить первый испытательный орбитальный полет корабля Starship не раньше октября, подробности станут известны 28 сентября, сообщил владелец компании Илон Маск.
"Планируем полет на 20 километров в октябре и попытку орбитального (полета) вскоре после этого", - написал Маск в ответ на вопрос подписчика в своем Twitter-аккаунте.
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Он отметил, что планирует подробнее рассказать о ходе разработки аппарата Starship 28 сентября в годовщину первого орбитального полета SpaceX. "Starship Мк1 будет полностью собран к тому времени", - заверил Маск.
Ранее в среду в Техасе компания SpaceX успешно испытала прототип корабля Starship, аппарат Starhopper поднялся на высоту 150 метров и совершил вертикальную посадку после продолжавшегося менее минуты полета.
Многоразовый корабль Starship задуман для совершения полетов на Марс и других межпланетных миссий, он будет являться и второй ступенью сверхтяжелой ракеты-носителя BFR (Big Falcon Rocket), создаваемой SpaceX.
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