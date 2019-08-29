На Ставрополье после ДТП с маршруткой в больницу доставили 17 человек

ПЯТИГОРСК, 29 авг - РИА Новости. Семнадцать человек доставлены в больницу для осмотра, трое из них госпитализированы после ДТП с маршруткой и грузовиком на Ставрополье, сообщил журналистам официальный представитель ГУ МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярев.

"В четверг утром поступило сообщение о том, что на 232-м километре ФАД "Кавказ" произошло попутное столкновение грузового автомобиля МАН "Тонар" и пассажирского маршрутного такси "Мерседес Спринтер", следовавшего маршрутом Адлер – Владикавказ", - сказал Дегтярев.