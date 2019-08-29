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РИА Новости

Пострадавший при обрушении стены в Новосибирске идет на поправку

07:50 29.08.2019
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© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по НСОЗавершение аварийно-спасательных работ на месте обрушения стены в Новосибирске
Завершение аварийно-спасательных работ на месте обрушения стены в Новосибирске
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по НСО
НОВОСИБИРСК, 29 авг – РИА Новости. Пострадавший при обрушении стены реконструируемой насосной станции в Новосибирске рабочий субподрядной организации идет на поправку, его состояние средней степени тяжести, сообщил РИА Новости представитель минздрава региона.
"Состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести. Врачи не опасаются за его жизнь. Мужчина идет на поправку, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сказал собеседник агентства.
Ранее МЧС сообщило, что в 12.20 (8.20 мск) среды поступила информация об обрушении стены реконструируемого двухэтажного здания перекачивающей насосной станции в Ленинском районе Новосибирска по улице Ударная, 1/1а. Всего, по данным мэрии Новосибирска, на участке работали 13 человек. Из них трое погибли, один человек пострадал и был доставлен в горбольницу №34. Пяти человек на момент обрушения в котловане не было, а еще четверо вовремя успели выбраться.
Завершение аварийно-спасательных работ на месте обрушения стены в Новосибирске
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По данным "Сибирской генерирующей компании" (СГК), на перекачивающей насосной станции велась реконструкция силами подрядной организации "Сибэм". СК уточняет, что к работам была привлечена и субподрядная организация ООО "Алькор". Именно ее сотрудники оказались в эпицентре ЧП. Здание ПНС-2 1967 года постройки находится в собственности СГК. По данным директора Новосибирского филиала компании Андрея Колмакова, станции требовалась реконструкция, в рамках которой предполагается полностью заменить оборудование. Топ-менеджер надеется, что работы на объекте компания сможет возобновить в течение ближайших дней.
По данным МЧС, площадь обрушения составила 350 квадратных метров. По предварительным данным городских властей, при реконструкции здания произошло сползание грунта и обрушение стены. Всего в работах задействовали 3728 человек и 50 единиц техники. СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ. В рамках расследования дела задержаны трое сотрудников подрядной организации АО "Сибирьэнергомонтаж".
Завершение аварийно-спасательных работ на месте обрушения стены в Новосибирске
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