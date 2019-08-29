Пострадавший при обрушении стены в Новосибирске идет на поправку

НОВОСИБИРСК, 29 авг – РИА Новости. Пострадавший при обрушении стены реконструируемой насосной станции в Новосибирске рабочий субподрядной организации идет на поправку, его состояние средней степени тяжести, сообщил РИА Новости представитель минздрава региона.

"Состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести. Врачи не опасаются за его жизнь. Мужчина идет на поправку, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сказал собеседник агентства.

Ранее МЧС сообщило, что в 12.20 (8.20 мск) среды поступила информация об обрушении стены реконструируемого двухэтажного здания перекачивающей насосной станции в Ленинском районе Новосибирска по улице Ударная, 1/1а. Всего, по данным мэрии Новосибирска, на участке работали 13 человек. Из них трое погибли, один человек пострадал и был доставлен в горбольницу №34. Пяти человек на момент обрушения в котловане не было, а еще четверо вовремя успели выбраться.

По данным "Сибирской генерирующей компании" (СГК), на перекачивающей насосной станции велась реконструкция силами подрядной организации "Сибэм". СК уточняет, что к работам была привлечена и субподрядная организация ООО "Алькор". Именно ее сотрудники оказались в эпицентре ЧП. Здание ПНС-2 1967 года постройки находится в собственности СГК. По данным директора Новосибирского филиала компании Андрея Колмакова, станции требовалась реконструкция, в рамках которой предполагается полностью заменить оборудование. Топ-менеджер надеется, что работы на объекте компания сможет возобновить в течение ближайших дней.