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РИА Новости

В Хабаровском крае оценили ущерб сельхозпредприятиям от паводка

07:27 29.08.2019
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© РИА Новости / Александр ЯнышевПаводок в Хабаровске
Паводок в Хабаровске
© РИА Новости / Александр Янышев
ХАБАРОВСК, 29 авг - РИА Новости. Ущерб сельхозпредприятий и фермеров от паводков в четырех районах Хабаровском крае составил около 130 миллионов рублей, сообщает краевое правительство в четверг.
Отмечается, что от "большой воды" в крае пострадали 46 сельхозтоваропроизводителей. Паводком были подтоплены 19,4 тысячи гектаров пастбищ, пашен и сенокосов. Под водой оказался урожай зерновых и кормовых культур.
"Документы для экспертной оценки и возмещения ущерба смогли предоставить 39 сельхозтоваропроизводителей. Среди них 11 сельхозпредприятий и 28 крестьянско-фермерских хозяйств. По фактическим затратам сумма ущерба составила около 130 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что специальные комиссии помогали составлять документы аграриям в Бикинском, Вяземском, имени Лазо и Хабаровском муниципальных районах. В министерстве сельского хозяйства региона сформировали пакет документов на выплаты аграриям, пострадавшим от наводнения. Сведения об убытках направлены в министерство сельского хозяйства РФ для решения вопроса о выплатах компенсаций.
Уточняется, что сельхозпроизводителям возместят прямые затраты, которые понесли аграрии при выращивании сельхозкультур. Это приобретение семян, ГСМ, оплата труда, повреждение сельскохозяйственной инфраструктуры, гибель сельскохозяйственных животных. Решение об объемах выплат будет принимать экспертная комиссия.
В Хабаровском крае из-за дождей и паводка на Амуре введен режим ЧС. В зоне паводка девять муниципальных районов и 60 населенных пунктов.
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