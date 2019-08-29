В Запретном городе в Пекине открылась выставка Музеев Московского Кремля

ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Выставка "Церемониалы российского императорского двора" Музеев Московского Кремля торжественно открылась в четверг в самом центре Пекина - в музейном комплексе Гугун (Запретный город), сообщает корреспондент РИА Новости.

Выставка "Церемониалы российского императорского двора", которая будет работать до 8 ноября этого года, стала второй частью совместного проекта музейного комплекса Гугун и Музеев Московского Кремля в рамках сотрудничества России и Китая в год празднования 70-летнего юбилея установления дипломатических отношений. Первой частью этого культурного проекта стала выставка "Сокровища императорского дворца Гугун. Эпоха процветания Китая в VIII веке" из коллекции Гугуна, которая прошла в Музеях Кремля с 14 марта по 30 мая этого года.

"Сегодня нашему вниманию представляется одна из главных кремлевских коллекций в составе более 150 экспонатов, которые последовательно раскрывают особую значимость каждого из событий и связанных с этими событиями обрядов, которые были приурочены к восшествию на престол российских монархов XVIII-XIX веков. Ряд памятников истории и культуры демонстрируется за границей впервые", - рассказал на торжественной церемонии открытия выставки посол России в Китае Андрей Денисов.

Дипломат с уверенностью отметил, что "это уникальная, причем уникальная для всех посетителей, в том числе и для жителей России, возможность познакомиться с искусством лучших российских художников, фотографов, ювелиров, портных, вышивальщиков, работавших для нужд российского императорского двора".

"Очень хотел бы, чтобы благодаря этой выставке художественное наследие России стало бы еще ближе и понятнее и китайским друзьям, и иностранным гостям Пекина, а предстоящие юбилейные даты - 70-летие со дня основания КНР и 70-летие установления дипотношений между нашими странами - еще больше сблизят наши народы, наполнят новым содержанием широкое гуманитарное сотрудничество", - подчеркнул посол.

На открывшейся в четверг выставке представлена важнейшая из кремлевских коллекций, для которой предназначались особые парадные залы в исторических зданиях Оружейной палаты. В состав коллекции входят государственные регалии, коронационные облачения монархов, декоративное убранство церемониальных выездов и процессий, священных обрядов и поздравительных аудиенций монархов.

На выставке демонстрируются коронационные мундиры и портреты императоров Александра II и Александра III, а также шпалерный портрет Петра I. В экспозиции представлены акварельные изображения хранящихся в Оружейной палате государственных регалий – скипетра и державы первого представителя династии Романовых царя Михаила Федоровича, использовавшихся в церемонии коронования монарха в первой половине XVIII столетия, и короны императрицы Анны Иоанновны, созданной к ее коронации в 1730 году.

Особое внимание организаторы выставки советуют обратить на парчовый ковер, на котором состоялось таинство миропомазания императрицы Екатерины II, облачение протодьякона, стелившего золотой ковер к таинству миропомазания императора Александра III, богослужебные сосуды, использовавшиеся для совершения таинства причащения.