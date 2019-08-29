Во Владивостоке со вторника выпало около месячной нормы осадков

ВЛАДИВОСТОК, 29 авг – РИА Новости. Около месячной нормы осадков выпало во Владивостоке со вторника, сообщил РИА Новости представитель Примгидромета.
Ранее сообщалось, что во Владивостоке и пригороде за двое суток выпало более 150 миллиметров осадков, отмечалась гроза и усиление ветра. В результате сильных непрекращающихся ливней во Владивостоке подтоплены дороги, пригородные территории, жилые дома. В среду на территории Владивостока был введен режим ЧС, который будет действовать до полной ликвидации последствий сильных ливней. Потопления также отмечаются в ряде районов края. В четверг в Приморье введён режим ЧС регионального характера, который распространен на территории 15 муниципальных образований.
"Со вторника выпало 165 миллиметров осадков - примерно месячная норма", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в ближайшие выходные дни погода в Приморском крае начнёт налаживаться. В субботу днём в южной половине региона дожди прекратятся. В воскресенье - без осадков. Во Владивостоке в ночь на субботу дождь ещё сохранится, днем осадки прекратятся. В воскресенье дождя не будет, выглянет солнце.