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РИА Новости

Ливни в Приморье вызвали новую волну паводка

06:48 29.08.2019 (обновлено: 07:42 29.08.2019)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПаводок в Приморье
Паводок в Приморье
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Паводок в Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 29 авг – РИА Новости. В Приморье ливни вызвали новую волну паводка, сообщает Примгидромет.

"За прошедшие сутки наиболее значительное осложнение гидрологической ситуации наблюдается в бассейне реки Раздольная", — говорится в заявлении.

Уточняется, что вода там поднялась на 0,4 — 2,3 метра.
Синоптики обещают, что в ближайшие двое суток из-за подъема воды будут подтоплены дороги, сельхозугодия и низины на окраине Уссурийска.
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За двое суток во Владивостоке и пригороде выпало 165 миллиметров осадков — это месячная норма. Из-за непрекращающихся ливней затопило дороги, пригород, жилые дома. Накануне режим ЧС ввели в городе, а в четверг его распространили на 15 муниципальных образований.
Больше всего вода поднялась на реке Раздольная на приграничной территории в Октябрьском районе, а также на реке Комаровка в пределах Уссурийского района, их поймы затоплены по всему течению.
Как сообщили в администрации края, после ливней отрезаны несколько сел. Глава Приморья Олег Кожемяко пообещал ликвидировать последствия паводка в течение двух дней.
В свою очередь, синоптики прогнозируют улучшение погоды: в субботу дожди прекратятся.
Через неделю, четвертого сентября во Владивостоке пройдет пятый Восточный экономический форум. Он продлится три дня.
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