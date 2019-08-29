Ливни в Приморье вызвали новую волну паводка

ВЛАДИВОСТОК, 29 авг – РИА Новости. В Приморье ливни вызвали новую волну паводка, сообщает Примгидромет.

"За прошедшие сутки наиболее значительное осложнение гидрологической ситуации наблюдается в бассейне реки Раздольная", — говорится в заявлении.

Уточняется, что вода там поднялась на 0,4 — 2,3 метра.

Синоптики обещают, что в ближайшие двое суток из-за подъема воды будут подтоплены дороги, сельхозугодия и низины на окраине Уссурийска.

За двое суток во Владивостоке и пригороде выпало 165 миллиметров осадков — это месячная норма. Из-за непрекращающихся ливней затопило дороги, пригород, жилые дома. Накануне режим ЧС ввели в городе, а в четверг его распространили на 15 муниципальных образований.

Больше всего вода поднялась на реке Раздольная на приграничной территории в Октябрьском районе, а также на реке Комаровка в пределах Уссурийского района, их поймы затоплены по всему течению.

Как сообщили в администрации края, после ливней отрезаны несколько сел. Глава Приморья Олег Кожемяко пообещал ликвидировать последствия паводка в течение двух дней.

В свою очередь, синоптики прогнозируют улучшение погоды: в субботу дожди прекратятся.