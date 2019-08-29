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РИА Новости

Пенсионерке в Кузбассе выплатили 160 тысяч рублей по партбилету 1975 года

06:46 29.08.2019 (обновлено: 07:05 29.08.2019)
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© Depositphotos / Denis VostrikovПенсия
Пенсия
© Depositphotos / Denis Vostrikov
Пенсия. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 29 авг - РИА Новости. Пенсионерке из Кемерово по требованию прокурора пересчитали пенсию и назначили доплату в 160 тысяч рублей на основании предоставленного ею партбилета от 1975 года, сообщает прокуратура Кемеровской области.
В надзорный орган обратилась 66-летняя жительница Кемерово, которая пояснила, что не согласна с отказом Пенсионного фонда России пересчитать ей пенсию.
"В ходе проведенной прокуратурой проверки установлено, что женщина является пенсионером по старости. Пенсионерка предоставляла в Пенсионный фонд свой партийный билет КПСС от 1975 года, который содержал сведения о ежемесячных членских взносах. Согласно пункту 71 Устава Коммунистической партии Советского Союза размер членских взносов устанавливался в процентном соотношении от размера заработной платы, что подтверждает заработок женщины", – говорится в сообщении.
Прокурор города внес в адрес начальника Управления Пенсионного фонда представление о нарушении пенсионного законодательства с требованием произвести перерасчет пенсии.
"По результатам рассмотрения представления требования прокурора удовлетворены: женщине произведены перерасчет пенсии и доплата в сумме более 160 тысяч рублей", – сообщили в прокуратуре.
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