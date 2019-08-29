Пенсионерке в Кузбассе выплатили 160 тысяч рублей по партбилету 1975 года

КЕМЕРОВО, 29 авг - РИА Новости. Пенсионерке из Кемерово по требованию прокурора пересчитали пенсию и назначили доплату в 160 тысяч рублей на основании предоставленного ею партбилета от 1975 года, сообщает прокуратура Кемеровской области.

В надзорный орган обратилась 66-летняя жительница Кемерово, которая пояснила, что не согласна с отказом Пенсионного фонда России пересчитать ей пенсию.

"В ходе проведенной прокуратурой проверки установлено, что женщина является пенсионером по старости. Пенсионерка предоставляла в Пенсионный фонд свой партийный билет КПСС от 1975 года, который содержал сведения о ежемесячных членских взносах. Согласно пункту 71 Устава Коммунистической партии Советского Союза размер членских взносов устанавливался в процентном соотношении от размера заработной платы, что подтверждает заработок женщины", – говорится в сообщении.

Прокурор города внес в адрес начальника Управления Пенсионного фонда представление о нарушении пенсионного законодательства с требованием произвести перерасчет пенсии.