В Комсомольске-на-Амуре спасли двух тонувших собак, привязанных к будке

ХАБАРОВСК, 29 авг - РИА Новости. Сотрудники МЧС, которые из-за паводка дежурят в микрорайоне Хорпинский в Комсомольске-на-Амуре, спасли двух собак, которые были привязаны к уже затопленной будке, сообщает ГУМЧС России по Хабаровскому краю.

Ранее сообщалось, что уровень Амура у Комсомольска утром в четверг достиг 703 сантиметра, что на полметра выше отметки "опасное явление".

По информации МЧС, в воде оказались дома в частном секторе микрорайона Хорпинский, расположенные в самой низкой части города. Люди покидают свои владения, вывозят домашних животных. Однако не все владельцы забирают своих питомцев из зоны подтопления, иногда их даже забывают отвязать. Во время ежедневных патрулирований спасатели МЧС России не только проверяют оставшихся в зоне паводка людей, но и оставленных животных.

"К спасателям обратились обеспокоенные жители соседних улиц, которые слышали собачий лай и вой. Опросив оставшихся людей, они выяснили, что одна из женщин должна была уехать, но оставила двух собак. Добравшись до указанного подворья на лодке, спасатели действительно обнаружили двух небольших собак, привязанных к практически затопленной водой будке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели перерезали веревки, но испуганные животные попытались уплыть от спасителей. Взять беглянок в руки не удавалось, но получилось направить их на более мелкое место, откуда они самостоятельно выбежали на сухую землю. Местные жители обещали присмотреть за собаками.