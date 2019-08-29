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РИА Новости

В Приморье более десяти участков дорог подтопило ливнями

06:21 29.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкАвтомобиль на подтопленной паводком дороге в районе Уссурийска. 17 августа 2019
Автомобиль на подтопленной паводком дороге в районе Уссурийска. 17 августа 2019
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 29 авг – РИА Новости. Свыше 10 участков дорог подтопило в районах Приморья после ливней, отрезаны несколько сел, сообщает администрация края.
Во Владивостоке и пригороде за двое суток выпало более 150 миллиметров осадков, отмечалась гроза и усиление ветра. В результате сильных непрекращающихся ливней во Владивостоке подтоплены дороги, пригородные территории, жилые дома. В среду на территории Владивостока был введен режим ЧС, который будет действовать до полной ликвидации последствий сильных ливней. Потопления также отмечаются в ряде районов края. В четверг в Приморье введён режим ЧС регионального характера, который распространен на территории 15 муниципальных образований.
"На участках дорог все еще наблюдаются переливы, восстановление проезда по ним будет начато после спада воды. Из-за переливов воды нет проезда к бухте Лазурная во Владивостоке, дежурит пост ГИБДД. В Хасанском районе нет проезда в села Береговое, на дороге Барабаш–Приморское и к базе отдыха "Песчаная". Сохраняется перелив воды через дорогу в село Гвоздево, есть объезд через поселок Посьет", - говорится в сообщении.
В Уссурийском городском округе – подтоплена дорога Комаровка–Заповедное–Глуховка, ограничен проезд для легкового транспорта. В Партизанском районе нет проезда на дороге Бровничи–Тигровый, ограничен – на дороге Екатериновка–Новая Сила.
В Пограничном районе нет подъезда к селу Духовское от автодороги Уссурийск–Пограничный из-за перелива воды. Есть объезд. В Октябрьском районе нет проезда для большегрузного транспорта в поселок Липовцы.
В Ханкайском районе из-за переливов воды ограничен проезд к селам Комиссарово и Мельгуновка. В Кавалеровском районе ограничен проезд на 401-м километре дороги Находка–Лазо–Ольга–Кавалерово, где вода залила временный объезд аварийного моста.
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