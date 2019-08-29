В Приморье более десяти участков дорог подтопило ливнями

ВЛАДИВОСТОК, 29 авг – РИА Новости. Свыше 10 участков дорог подтопило в районах Приморья после ливней, отрезаны несколько сел, сообщает администрация края.

Во Владивостоке и пригороде за двое суток выпало более 150 миллиметров осадков, отмечалась гроза и усиление ветра. В результате сильных непрекращающихся ливней во Владивостоке подтоплены дороги, пригородные территории, жилые дома. В среду на территории Владивостока был введен режим ЧС, который будет действовать до полной ликвидации последствий сильных ливней. Потопления также отмечаются в ряде районов края. В четверг в Приморье введён режим ЧС регионального характера, который распространен на территории 15 муниципальных образований.

"На участках дорог все еще наблюдаются переливы, восстановление проезда по ним будет начато после спада воды. Из-за переливов воды нет проезда к бухте Лазурная во Владивостоке, дежурит пост ГИБДД. В Хасанском районе нет проезда в села Береговое, на дороге Барабаш–Приморское и к базе отдыха "Песчаная". Сохраняется перелив воды через дорогу в село Гвоздево, есть объезд через поселок Посьет", - говорится в сообщении.

В Уссурийском городском округе – подтоплена дорога Комаровка–Заповедное–Глуховка, ограничен проезд для легкового транспорта. В Партизанском районе нет проезда на дороге Бровничи–Тигровый, ограничен – на дороге Екатериновка–Новая Сила.

В Пограничном районе нет подъезда к селу Духовское от автодороги Уссурийск–Пограничный из-за перелива воды. Есть объезд. В Октябрьском районе нет проезда для большегрузного транспорта в поселок Липовцы.