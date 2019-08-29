Обнародованы имена погибших строителей при обрушении стены в Новосибирске

Ранее МЧС сообщило, что в 12.20 (8.20 мск) поступила информация об обрушении стены реконструируемого двухэтажного здания перекачивающей насосной станции в Ленинском районе Новосибирска по улице Ударная, 1/1а. Всего, по данным мэрии Новосибирска, на участке работали 13 человек. Из них трое рабочих субподрядной организации погибли, один человек пострадал и доставлен в больницу. Пяти человек на момент обрушения в котловане не было, а еще четверо вовремя успели выбраться.