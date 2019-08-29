Обнародованы имена погибших строителей при обрушении стены в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 29 авг – РИА Новости. "Сибирская генерирующая компания" (СГК) обнародовала имена погибших в среду при обрушении стены реконструируемой насосной станции троих рабочих субподрядной организации.
Ранее МЧС сообщило, что в 12.20 (8.20 мск) поступила информация об обрушении стены реконструируемого двухэтажного здания перекачивающей насосной станции в Ленинском районе Новосибирска по улице Ударная, 1/1а. Всего, по данным мэрии Новосибирска, на участке работали 13 человек. Из них трое рабочих субподрядной организации погибли, один человек пострадал и доставлен в больницу. Пяти человек на момент обрушения в котловане не было, а еще четверо вовремя успели выбраться.
"Во время строительных работ по реконструкции перекачивающей насосной станции на улице Ударная (ПНС-2), в результате обрушения стены ее старого здания погибли трое работников из состава субподрядной организации: Герасимов Григорий Александрович, Григорьев Андрей Георгиевич, Шкотских Руслан Янович", - говорится в четверг в сообщении Новосибирского филиала компании.
Компания выражает соболезнование родным, близким и коллегам погибших. Их семьям будет оказана материальная поддержка.
Ранее в СК РФ сообщили, что в ходе реконструкцию теплотрассы и насосной станции по улице Ударной в Ленинском районе города Новосибирска проводила субподрядная организация ООО "Алькор". В ходе производства строительно-монтажных работ произошло обрушение части кирпичной кладки стены здания.
По данным МЧС, площадь обрушения составила 350 квадратных метров. По предварительным данным городских властей, при реконструкции здания произошло сползание грунта после чего стена обрушилась. СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ. В рамках расследования дела задержаны трое сотрудников подрядной организации АО "Сибирьэнергомонтаж".