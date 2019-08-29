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РИА Новости

Власти Приморья планируют за два дня ликвидировать последствия паводка

06:07 29.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПоследствия тайфуна в Приморском крае
Последствия тайфуна в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Последствия тайфуна в Приморском крае
ВЛАДИВОСТОК, 28 авг – РИА Новости. Основные работы по ликвидации последствий мощных ливней во Владивостоке и ряде районов Приморья должны быть выполнены в течение двух дней, тогда же может быть снят режим ЧС, сообщил журналистам глава края Олег Кожемяко.
Во Владивостоке и пригороде выпало за двое суток более 150 миллиметров осадков, отмечалась гроза и усиление ветра. В результате сильных непрекращающихся ливней во Владивостоке подтоплены дороги, пригородные территории, жилые дома. В среду на территории Владивостока был введен режим ЧС. В четверг режим ЧС ввели на территории всего Приморья.
"Владивосток - одна треть населения Приморского края. После того, как ливень обрушился, режим ЧС был введен. Это решение позволит нам решить вопросы по краевым дорогам - привлечь силы и средства, чтоб быстрее восстановить. Думаю, что в течение двух дней он (режим ЧС) будет снят, и основные виды работ должны быть выполнены", - сказал Кожемяко.
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