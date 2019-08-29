В красноярском ЗАГСе выдавали свидетельства на несуществующих детей

КРАСНОЯРСК, 29 авг - РИА Новости. Следователи подозревают заведующую ЗАГСа двух районов Красноярска в выдаче за взятки свидетельств о рождении детей, которых нет, сообщает ГСУСК региона.
"По предварительной версии следствия, в мае 2015 года подозреваемая дважды получила от жительниц города Красноярска взятку в сумме 20 и 15 тысяч рублей за выдачу свидетельств о рождении детей, которых у женщин на самом деле не было, и подозреваемая была об э том осведомлена. Эти свидетельства были нужны женщинам для получения социальных выплат и пособий в связи рождением детей", - говорится в сообщении.
В отношении заведующей территориальным отделом ЗАГС по Кировскому и Свердловскому районам города возбуждены два уголовных дела по части 3 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки).
В настоящее время она арестована.