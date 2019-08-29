В красноярском ЗАГСе выдавали свидетельства на несуществующих детей

"По предварительной версии следствия, в мае 2015 года подозреваемая дважды получила от жительниц города Красноярска взятку в сумме 20 и 15 тысяч рублей за выдачу свидетельств о рождении детей, которых у женщин на самом деле не было, и подозреваемая была об э том осведомлена. Эти свидетельства были нужны женщинам для получения социальных выплат и пособий в связи рождением детей", - говорится в сообщении.