Во Владивостоке оценили ущерб городу от мощных ливней

ВЛАДИВОСТОК, 28 авг – РИА Новости. Глава Владивостока Олег Гуменюк рассказал, что ущерб городу в результате мощных ливней составил примерно 100 миллионов рублей, сообщает администрация Приморья.

Во Владивостоке и пригороде выпало за двое суток более 150 миллиметров осадков, отмечалась гроза и усиление ветра. В результате сильных непрекращающихся ливней во Владивостоке подтоплены дороги, пригородные территории, жилые дома. В среду на территории Владивостока был введен режим ЧС. В четверг режим ЧС ввели на территории всего Приморья.

По информации Гуменюка, чьи слова приводятся в сообщении, все наносы грунта и камней с дорог убраны, последняя улица – Ладыгина. Всего за ночь вывезено 600 кубометров грунта – были задействованы 11 бригад, 20 КамАЗов.

"Прочистили еще ливневку, в том числе на Русском. Разбираем стенки, которые упали, примерный ущерб составляет около 100 миллионов рублей", – доложил мэр.