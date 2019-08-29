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РИА Новости

Во Владивостоке оценили ущерб городу от мощных ливней

05:59 29.08.2019
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© РИА Новости / Виталий АньковПоследствия ливневых дождей во Владивостоке
Последствия ливневых дождей во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
ВЛАДИВОСТОК, 28 авг – РИА Новости. Глава Владивостока Олег Гуменюк рассказал, что ущерб городу в результате мощных ливней составил примерно 100 миллионов рублей, сообщает администрация Приморья.
Во Владивостоке и пригороде выпало за двое суток более 150 миллиметров осадков, отмечалась гроза и усиление ветра. В результате сильных непрекращающихся ливней во Владивостоке подтоплены дороги, пригородные территории, жилые дома. В среду на территории Владивостока был введен режим ЧС. В четверг режим ЧС ввели на территории всего Приморья.
По информации Гуменюка, чьи слова приводятся в сообщении, все наносы грунта и камней с дорог убраны, последняя улица – Ладыгина. Всего за ночь вывезено 600 кубометров грунта – были задействованы 11 бригад, 20 КамАЗов.
"Прочистили еще ливневку, в том числе на Русском. Разбираем стенки, которые упали, примерный ущерб составляет около 100 миллионов рублей", – доложил мэр.
Губернатор Олег Кожемяко сказал, что администрация готова оказывать помощь муниципалитетам в защите их от наводнений, для этого главы территорий должны держать такие вопросы на контроле.
Последствия ливневых дождей во Владивостоке
04:52РИА Новости
В Приморье из-за ливней ввели режим чрезвычайной ситуации
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Олег ГуменюкВладивостокПроисшествия
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