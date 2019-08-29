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РИА Новости

Здание в Новосибирске, где рухнула стена, было пригодно для реконструкции

05:40 29.08.2019
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© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по НСОЗавершение аварийно-спасательных работ на месте обрушения стены в Новосибирске
Завершение аварийно-спасательных работ на месте обрушения стены в Новосибирске
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по НСО
НОВОСИБИРСК, 29 авг – РИА Новости. Здание перекачивающей насосной станции (ПНС-2), под обрушившейся стеной которого в среду погибли три человека, было признано пригодным для реконструкции, сообщает в четверг Новосибирский филиал "Сибирской генерирующей компании" (СГК).
Ранее МЧС сообщило, что в 12.20 (8.20 мск) поступила информация об обрушении стены реконструируемого двухэтажного здания перекачивающей насосной станции в Ленинском районе Новосибирска по улице Ударная, 1/1а. Всего, по данным мэрии Новосибирска, на участке работали 13 человек. Из них трое рабочих субподрядной организации погибли, один человек пострадал и доставлен в больницу. Пяти человек на момент обрушения в котловане не было, а еще четверо вовремя успели выбраться.
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"Здание ПНС-2 введено в эксплуатацию в 1968 году и было признано пригодным для реконструкции на основании независимой экспертизы, проведенной в 2016 году", - говорится в сообщении компании.
В СГК сообщили, что реконструкция станции проводится в рамках подготовки к отопительному сезону для повышения надежности теплоснабжения и в связи с присоединением новых потребителей в Ленинском районе Новосибирска. "По всем обстоятельствам произошедшего проводится тщательное расследование", - отметили в компании. СГК окажет помощь семьям погибших и пострадавшему.
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Ранее директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков сообщил журналистам, что, станции ПНС-2 1967 года постройки требовалась реконструкция, в рамках которой предполагается полностью заменить оборудование. Топ-менеджер надеется, что работы на объекте после ЧП компания сможет возобновить в течение ближайших дней. В городе таких станций десять, они перекачивают теплоноситель между зонами тепловых сетей.
По данным МЧС, площадь обрушения составила 350 квадратных метров. По предварительным данным городских властей, при реконструкции здания произошло сползание грунта и обрушение стены. СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ. Задержаны трое сотрудников подрядной организации. -0-
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Обрушение здания в НовосибирскеНовосибирскПроисшествия
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