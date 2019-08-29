Здание в Новосибирске, где рухнула стена, было пригодно для реконструкции

© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по НСО Завершение аварийно-спасательных работ на месте обрушения стены в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 29 авг – РИА Новости. Здание перекачивающей насосной станции (ПНС-2), под обрушившейся стеной которого в среду погибли три человека, было признано пригодным для реконструкции, сообщает в четверг Новосибирский филиал "Сибирской генерирующей компании" (СГК).

Ранее МЧС сообщило, что в 12.20 (8.20 мск) поступила информация об обрушении стены реконструируемого двухэтажного здания перекачивающей насосной станции в Ленинском районе Новосибирска по улице Ударная, 1/1а. Всего, по данным мэрии Новосибирска, на участке работали 13 человек. Из них трое рабочих субподрядной организации погибли, один человек пострадал и доставлен в больницу. Пяти человек на момент обрушения в котловане не было, а еще четверо вовремя успели выбраться.

"Здание ПНС-2 введено в эксплуатацию в 1968 году и было признано пригодным для реконструкции на основании независимой экспертизы, проведенной в 2016 году", - говорится в сообщении компании.

В СГК сообщили, что реконструкция станции проводится в рамках подготовки к отопительному сезону для повышения надежности теплоснабжения и в связи с присоединением новых потребителей в Ленинском районе Новосибирска. "По всем обстоятельствам произошедшего проводится тщательное расследование", - отметили в компании. СГК окажет помощь семьям погибших и пострадавшему.

Ранее директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков сообщил журналистам, что, станции ПНС-2 1967 года постройки требовалась реконструкция, в рамках которой предполагается полностью заменить оборудование. Топ-менеджер надеется, что работы на объекте после ЧП компания сможет возобновить в течение ближайших дней. В городе таких станций десять, они перекачивают теплоноситель между зонами тепловых сетей.