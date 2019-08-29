Австралия отвергла обвинения в шпионаже против задержанного в КНР писателя

Ранее австралийский телеканал ABC News сообщил, что власти Китая официально предъявили обвинения в шпионаже задержанному в КНР китайско-австралийскому писателю Ян Хэнцзюню. По данным телеканала, глава МИД Австралии Мэрис Пэйн подтвердила информацию, подчеркнув, что правительство Австралии было очень "обеспокоено и разочаровано", узнав, что гражданин Австралии и академик доктор Ян Хэнцзюнь задержан по подозрению в шпионаже и будет по-прежнему содержаться под стражей.