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РИА Новости

Австралия отвергла обвинения в шпионаже против задержанного в КНР писателя

05:34 29.08.2019
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© AP Photo / Andy WongПолиция в Китае
Полиция в Китае
© AP Photo / Andy Wong
Полиция в Китае. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон назвал несоответствующими действительности обвинения в адрес австралийского писателя Ян Хэнцзюня, задержанного в Китае по подозрению в шпионаже, сообщает телеканал Nine News.
Ранее австралийский телеканал ABC News сообщил, что власти Китая официально предъявили обвинения в шпионаже задержанному в КНР китайско-австралийскому писателю Ян Хэнцзюню. По данным телеканала, глава МИД Австралии Мэрис Пэйн подтвердила информацию, подчеркнув, что правительство Австралии было очень "обеспокоено и разочаровано", узнав, что гражданин Австралии и академик доктор Ян Хэнцзюнь задержан по подозрению в шпионаже и будет по-прежнему содержаться под стражей.
"Но эти предположения, что он (Ян Хэнцзюнь - ред.) действовал как шпион в пользу Австралии, абсолютно не соответствуют действительности. Мы будем защищать и стремиться поддерживать нашего гражданина, как мы это делаем в течение некоторого промежутка времени", - приводит телеканал слова Моррисона.
Кроме того, Моррисон подчеркнул, что уважает суверенитет Китая и его систему правосудия, и выразил надежду, что права Ян Хэнцзюня будут соблюдаться.
Ранее в МИД КНР заявили, что задержанный в Китае китайско-австралийский писатель Ян Хэнцзюнь подозревается в угрозе национальной безопасности.
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