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РИА Новости

Посадку Су-34 и Ан-26 на строящуюся автомагистраль сняли на видео

05:27 29.08.2019 (обновлено: 07:43 29.08.2019)
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры посадки истребителей-бомбардировщиков Су-34 и транспортных Ан-26 на строящуюся в Татарстане автомагистраль, проведенной в рамках специальных учений по материально-техническому обеспечению в ЦВО.
На кадрах видны не только посадка самолетов, но и их дозаправка и последующий взлет.
Всего в тренировке задействовали двенадцать Су-34 и два Ан-26, в качестве взлетно-посадочной полосы использовали строящуюся автомагистраль "Европа — Западный Китай".
На одном из участков трассы военные развернули полевой аэродром, на котором расположились склады боеприпасов, горючего и смазочные материалов, а также вся необходимая инфраструктура.
Специальные учения материально-технического обеспечения проходят с 27 по 30 августа. В них принимают участие более 30 тысяч военнослужащих, свыше семи тысяч единиц вооружения и военной техники, до 90 самолетов и вертолетов.
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ВКС РФЦентральный военный округАн-26Су-34РоссияБезопасность
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