Посадку Су-34 и Ан-26 на строящуюся автомагистраль сняли на видео

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры посадки истребителей-бомбардировщиков Су-34 и транспортных Ан-26 на строящуюся в Татарстане автомагистраль, проведенной в рамках специальных учений по материально-техническому обеспечению в ЦВО.

На кадрах видны не только посадка самолетов, но и их дозаправка и последующий взлет.

Всего в тренировке задействовали двенадцать Су-34 и два Ан-26, в качестве взлетно-посадочной полосы использовали строящуюся автомагистраль "Европа — Западный Китай".

На одном из участков трассы военные развернули полевой аэродром, на котором расположились склады боеприпасов, горючего и смазочные материалов, а также вся необходимая инфраструктура.