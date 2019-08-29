Мексиканская блогерша снялась на камеру за секунду до падения с балкона

Двадцатитрехлетняя Алекса Терразас выполняла на балконе на шестом этаже опасную позу йоги и поскользнулась. Пострадавшую доставили в больницу с раздробленными руками, ногами, бедрами и пробитой головой. Некоторое время блогерша находилась в критическом состоянии, но сейчас ее состояние стабилизировалось. При этом, по словам врачей, в ближайшее время она не сможет ходить.