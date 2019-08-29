Мексиканская блогерша снялась на камеру за секунду до падения с балкона

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. В мексиканском штате Нуэво-Леон блогерша попала на фото за секунду до падения с балкона шестого этажа во время занятия йогой, об этом сообщает издание Daily Mail.
Joven cae de su balcón haciendo una posición extrema en #SanPedro— Periódico eitmedia (@eitmediaglobal) 26 августа 2019 г.
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// #Local #AlexaTerrazas #Chihuahua pic.twitter.com/qzpglLDVa4
Двадцатитрехлетняя Алекса Терразас выполняла на балконе на шестом этаже опасную позу йоги и поскользнулась. Пострадавшую доставили в больницу с раздробленными руками, ногами, бедрами и пробитой головой. Некоторое время блогерша находилась в критическом состоянии, но сейчас ее состояние стабилизировалось. При этом, по словам врачей, в ближайшее время она не сможет ходить.
Соседи девушки заявили, что они не раз становились свидетелями того, как Теразас опасно занималась йогой на краю балкона.