Ученый рассказал, почему Гитлер не смог создать свою атомную бомбу

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Гитлеровская Германия не смогла создать собственное ядерное оружие, потому что ее руководство не считало эту задачу приоритетной, а германские атомщики не просили серьезного финансирования, рассказал РИА Новости советник директора Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и историк отечественного атомного проекта Андрей Гагаринский.

"Германское руководство не считало задачу приоритетной и решило вести ее в ограниченных рамках. Гитлер так никогда и не принял ученых, отвечавших за атомную программу. Да и времени, отведенного историей, попросту не хватило", - сказал Гагаринский.

По его словам, последний "решающий", но оказавшийся неудачным эксперимент по пуску немецкого ядерного реактора провел знаменитый немецкий ученый, нобелевский лауреат Вернер Гейзенберг "в мае 1945 года уже под грохот французских танков".

"По собственным словам Гейзенберга, ему не хватило "морального мужества" запросить для решения задачи достойные ресурсы, сравнимые если не с сотнями миллионов, которыми свободно оперировал руководитель Манхэттенского проекта (по созданию атомного оружия в США - ред.), то со средствами, выделенными на проект ФАУ-ракет Вернера фон Брауна", - отметил Гагаринский.

В четверг исполняется 70 лет со дня испытания первого советского атомного заряда, положившего начало созданию отечественного ядерного щита. Советский атомный проект начался в 1942 в ответ на разработку ядерного оружия в США. Американцы же начали создавать свою атомную бомбу из опасений, что ее может сделать гитлеровская Германия, и тем самым обеспечить себе победу во Второй мировой войне.