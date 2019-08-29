В Приморье из-за ливней ввели режим чрезвычайной ситуации

"Владивосток - одна треть населения Приморского края. После того, как ливень обрушился, режим ЧС был введен. Это решение позволит нам решить вопросы по краевым дорогам - привлечь силы и средства, чтоб быстрее восстановить. Думаю, что в течение двух дней он (режим ЧС) будет снят, и основные виды работ должны быть выполнены", - сказал Кожемяко, комментируя принятое решение.