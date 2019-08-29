В Приморье из-за ливней ввели режим чрезвычайной ситуации

ВЛАДИВОСТОК, 29 авг - РИА Новости. Режим ЧС ввели в Приморье из-за ливней и подтоплений, сообщил журналистам представитель администрации края.
Соответствующее решение глава региона Олег Кожемяко принял на заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям.
"Владивосток - одна треть населения Приморского края. После того, как ливень обрушился, режим ЧС был введен. Это решение позволит нам решить вопросы по краевым дорогам - привлечь силы и средства, чтоб быстрее восстановить. Думаю, что в течение двух дней он (режим ЧС) будет снят, и основные виды работ должны быть выполнены", - сказал Кожемяко, комментируя принятое решение.
Ранее режим ЧС ввели во Владивостоке. Как сообщил мэр города Олег Гуменюк, ущерб от ливней составил около 100 миллионов рублей.
В ночь на вторник к югу края подошел атмосферный фронт, начался дождь, местами ливень. За вторник во Владивостоке и пригороде выпало до 67 миллиметров осадков, наблюдались гроза и усиление ветра. В результате сильных ливней во Владивостоке подтоплены дороги, пригородные территории, жилые дома, было прервано движение поездов на участке Гвоздево – Барановский.
Подтопления также отмечаются в ряде районов края. Ожидается, что дожди будут идти до конца недели.