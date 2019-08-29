Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-29T03:40Z
https://ria.ru/20190829/1558014191.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155255/66/1552556667_0:99:1920:1179_1036x0_80_0_0_7b8fd872f4ef9f2ede8fbf53f49cd7de.jpg
РИА Новости

В "Роскосмосе" признали реализуемость проекта по запуску туристов в космос

03:40 29.08.2019
710
CC0 / skeeze / Вид Земли с МКС
Вид Земли с МКС
CC0 / skeeze /
Вид Земли с МКС. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Головной институт "Роскосмоса" подтвердил техническую реализуемость проекта компании "КосмоКурс" по отправке туристов в космос по суборбитальной траектории, рассказали РИА Новости в компании.
"В ЦНИИмаш проведен поверочный баллистический анализ номинальных траекторий выведения многоразовой суборбитальной ракеты космического назначения. Полученные специалистами института результаты расчетов показали хорошее согласование с данными компании "КосмоКурс", сделан вывод о технической реализуемости представленной схемы полета многоразового суборбитального космического комплекса и его составных частей", - сказали в "КосмоКурсе".
Данное заключение ЦНИИмаша, уточнили там, направлено в "Роскосмос".
В то же время в ЦНИИмаш запросили у частной компании ряд дополнительных обоснований, связанных с районом расположения космодрома.
Стенд с логотипом Федерального космического агентства Роскосмос. Архивное фото
23 июля, 00:39РИА Новости
В "Роскосмос" направили обоснование безопасности суборбитального туризма
Сообщалось, что "КосмоКурс" направил в ЦНИИмаш пояснительную записку, где были отражены вопросы технической реализуемости проекта и вопросы обеспечения безопасности.
Ранее компания "КосмоКурс" объявила о подписании соглашения о создании космодрома под Нижним Новгородом. До этого она получила лицензию "Роскосмоса" на космическую деятельность. Для полета на высоту 200 километров "КосмоКурс" разрабатывает одноступенчатую возвращаемую ракету и семиместный космический корабль. Ожидается, что первый полет будет совершен в 2025 году. Он, по плану, будет длиться 15 минут, из которых в невесомости туристы будут находиться около пяти минут. Билет ориентировочно будет стоить 200-250 тысяч долларов. Компания планирует проводить до 115 пусков в год, отправляя в путешествие до 700 человек. Ожидается, что в основном это будут иностранцы.
Первую очередь космодрома для суборбитального туризма планируется построить в 2023 году, причем уже в 2020 году будет готов стенд для огневых испытаний, на котором "КосмоКурс" собирается тестировать собственные ракетные двигатели.
Международная космическая станция
21 июля, 03:05РИА Новости
США планируют три полета кораблей с туристами на МКС в 2020-2021 годах
200000
Обсудить 0
КосмосРоскосмосРоссияРИА Наука
Рекомендуем
Скорая помощь
Умерла пострадавшая в Турции девочка из России
РИА
Новости
Адольф Гитлер. 1 мая 1938 года
Ученый рассказал, почему Гитлер не смог создать свою атомную бомбу
Медсестры транспортируют пациента в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии РФ в Хабаровске
Мать погибшей в Турции девочки из России прокомментировала трагедию
Робот Skybot F-850 (робот Федор)
Робот "Федор" не смог идентифицировать Эрдогана
Лента
новостей
Отдыхающие на пляже в районе Адлер города Сочи
Эксперты рассказали, как россияне проводят время в поездках по стране
Президент США Дональд Трамп
Politico: Трамп приказал пересмотреть военную помощь Украине
День знаний
Эксперты рассказали, что россияне покупают в кредит к началу учебного года
Смартфон iPhone
Росстат оплатил создание несуществующего приложения в App Store
Фотография астероида
К Земле летят сразу два больших астероида
Мать с новорожденным ребенком
В Испании почти 20 детей заболели гипертрихозом из-за ошибки фармкомпании
Генерал-майор Федеральной службы исполнения наказаний Василий Сныцерев
Умер генерал ФСИН Василий Сныцерев, "сломивший" 130 воров в законе
Операция
СМИ: отец умершей в Турции россиянки предположил, что у нее вырезали органы
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300
Самолет МС-21 в 2020 году получит отечественную систему внутренней связи
Транспортировка ракеты-носителя Протон-М на стартовую площадку космодрома Байконур
На Байконур прибыли зарубежные спутники для запуска ракетой "Протон-М"
Восстановление византийского монастыря Дафни после землетрясения
"Христиане удивлены". Что сказала Богородица после Успения
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:16Пекин на параде в честь 70-летия Китая впервые покажет новое вооружение
08:13В Азербайджане автобус попал в ДТП, погиб человек
08:12Маск рассказал о планах первого орбитального полета корабля Starship
08:09Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:01На Ставрополье после ДТП с маршруткой в больницу доставили 17 человек
07:50Пострадавший при обрушении стены в Новосибирске идет на поправку
07:27В Хабаровском крае оценили ущерб сельхозпредприятиям от паводка
07:25В Запретном городе в Пекине открылась выставка Музеев Московского Кремля
07:07Робот "Федор" не смог идентифицировать Эрдогана
06:49Во Владивостоке со вторника выпало около месячной нормы осадков
06:48Ливни в Приморье вызвали новую волну паводка
06:46Пенсионерке в Кузбассе выплатили 160 тысяч рублей по партбилету 1975 года
06:36Politico: Трамп приказал пересмотреть военную помощь Украине
06:31В Комсомольске-на-Амуре спасли двух тонувших собак, привязанных к будке
06:21В Приморье более десяти участков дорог подтопило ливнями
06:20Обнародованы имена погибших строителей при обрушении стены в Новосибирске
06:14СМИ: отец умершей в Турции россиянки предположил, что у нее вырезали органы
06:07Власти Приморья планируют за два дня ликвидировать последствия паводка
06:05В красноярском ЗАГСе выдавали свидетельства на несуществующих детей
05:59Во Владивостоке оценили ущерб городу от мощных ливней
Лента новостейМолния