В "Роскосмосе" признали реализуемость проекта по запуску туристов в космос

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Головной институт "Роскосмоса" подтвердил техническую реализуемость проекта компании "КосмоКурс" по отправке туристов в космос по суборбитальной траектории, рассказали РИА Новости в компании.
"В ЦНИИмаш проведен поверочный баллистический анализ номинальных траекторий выведения многоразовой суборбитальной ракеты космического назначения. Полученные специалистами института результаты расчетов показали хорошее согласование с данными компании "КосмоКурс", сделан вывод о технической реализуемости представленной схемы полета многоразового суборбитального космического комплекса и его составных частей", - сказали в "КосмоКурсе".
Данное заключение ЦНИИмаша, уточнили там, направлено в "Роскосмос".
В то же время в ЦНИИмаш запросили у частной компании ряд дополнительных обоснований, связанных с районом расположения космодрома.
Сообщалось, что "КосмоКурс" направил в ЦНИИмаш пояснительную записку, где были отражены вопросы технической реализуемости проекта и вопросы обеспечения безопасности.
Ранее компания "КосмоКурс" объявила о подписании соглашения о создании космодрома под Нижним Новгородом. До этого она получила лицензию "Роскосмоса" на космическую деятельность. Для полета на высоту 200 километров "КосмоКурс" разрабатывает одноступенчатую возвращаемую ракету и семиместный космический корабль. Ожидается, что первый полет будет совершен в 2025 году. Он, по плану, будет длиться 15 минут, из которых в невесомости туристы будут находиться около пяти минут. Билет ориентировочно будет стоить 200-250 тысяч долларов. Компания планирует проводить до 115 пусков в год, отправляя в путешествие до 700 человек. Ожидается, что в основном это будут иностранцы.
Первую очередь космодрома для суборбитального туризма планируется построить в 2023 году, причем уже в 2020 году будет готов стенд для огневых испытаний, на котором "КосмоКурс" собирается тестировать собственные ракетные двигатели.