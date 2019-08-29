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РИА Новости

Иностранные системы связи на Ил-96 заменят на отечественные

03:35 29.08.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСоветский и российский пассажирский широкофюзеляжный самолёт Ил-96
Советский и российский пассажирский широкофюзеляжный самолёт Ил-96
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Советский и российский пассажирский широкофюзеляжный самолёт Ил-96
ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 29 авг - РИА Новости. Зарубежное оборудование радиосвязи на самолетах семейства Ил-96 заменят на отечественное, сообщил РИА Новости начальник научно-технического центра радиосвязного оборудования НПП "Полет" (входит в "Росэлектронику") Леонид Вдовин.
"Нами создан набор оборудования, которым оснащаются модернизируемые воздушные суда типа Ту-214 и Ил-114-300, а также проводится программа импортозамещения на самолетах семейства Ил-96. Это набор авионики, который обеспечивает функции ближней и дальней радиосвязи, функции передачи данных в сетях гражданской авиации, а также функции связи внутри самолета", - сказал Вдовин в ходе авиасалона МАКС-2019.
Он уточнил, что эта программа значительно продвинулась, завершены этапы подготовки рабочей конструкторской документации, часть самолетов готовится к началу проведения летных испытаний в этом году. "Поставлено оборудование на Ил-114-300, а также на летающую лабораторию Ил-96-300, а на Ту-214 аппаратура уже проходит испытания", - добавил собеседник агентства.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019.
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