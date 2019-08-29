Иностранные системы связи на Ил-96 заменят на отечественные

"Нами создан набор оборудования, которым оснащаются модернизируемые воздушные суда типа Ту-214 и Ил-114-300, а также проводится программа импортозамещения на самолетах семейства Ил-96. Это набор авионики, который обеспечивает функции ближней и дальней радиосвязи, функции передачи данных в сетях гражданской авиации, а также функции связи внутри самолета", - сказал Вдовин в ходе авиасалона МАКС-2019.

Он уточнил, что эта программа значительно продвинулась, завершены этапы подготовки рабочей конструкторской документации, часть самолетов готовится к началу проведения летных испытаний в этом году. "Поставлено оборудование на Ил-114-300, а также на летающую лабораторию Ил-96-300, а на Ту-214 аппаратура уже проходит испытания", - добавил собеседник агентства.