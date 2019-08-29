Экологи посоветовали покупать российские товары для школы

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Покупать для школы лучше товары, произведенные в России, которые продаются без пластиковых упаковок, не дарить учителям цветы, рекомендовали родителям экологи, опрошенные РИА Новости, перед началом учебного года.

"Старайтесь покупать канцтовары отечественного производства, лучше даже местного. Я стараюсь покупать карандаши и ручки в небольших магазинчиках, где продают товары без упаковки. Учебники оборачиваю бумагой, убеждаю ребенка, что прошлогодние обложки не хуже новых, а тетради мы не обертываем. Да, они становятся истрепанными, но мне не кажется это чем-то ужасным", - сказала руководитель направления по взаимодействию с органами власти Ассоциации в сфере экологии и защиты окружающей среды "РазДельный Сбор" Анна Гаркуша.

Эксперт добавила, что множество товаров для школы завозится из Китая, чаще всего товары произведены из пластика, который невозможно сдать на переработку.

"Обложки для тетрадей и учебников пластиковые (ПВХ), папки для тетрадей пластиковые, пеналы, линейки, ручки и карандаши в пластиковых блистерах", - уточняет Гаркуша.

Координатор проекта #РосЭко/#МосЭко Анна Нафиева советует поискать у других родителей то, чего не хватает, и воспользоваться уже использованным предметом.

"Предложила искать вещи second hand и устраивать шеринги с другими родителями, так как иногда у одних переизбыток одного и недостаток другого", - сказала Нафиева.

Пресс-секретарь движения "Мусора.Больше.Нет" Анжела Пиаже предлагает вместо цветов для учителей делать переводы на благотворительность.

"Если очень хочется цветы, то подарите или горшечные растения или букет из дачных цветов", - уточнила Пиаже.

Эксперты Всемирного фонда дикой природы (WWF) России призывают покупать тетради с маркировкой FSC.