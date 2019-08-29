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РИА Новости

Экологи посоветовали покупать российские товары для школы

03:33 29.08.2019
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкПокупатели на школьной ярмарке
Покупатели на школьной ярмарке
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Покупатели на школьной ярмарке
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Покупать для школы лучше товары, произведенные в России, которые продаются без пластиковых упаковок, не дарить учителям цветы, рекомендовали родителям экологи, опрошенные РИА Новости, перед началом учебного года.
"Старайтесь покупать канцтовары отечественного производства, лучше даже местного. Я стараюсь покупать карандаши и ручки в небольших магазинчиках, где продают товары без упаковки. Учебники оборачиваю бумагой, убеждаю ребенка, что прошлогодние обложки не хуже новых, а тетради мы не обертываем. Да, они становятся истрепанными, но мне не кажется это чем-то ужасным", - сказала руководитель направления по взаимодействию с органами власти Ассоциации в сфере экологии и защиты окружающей среды "РазДельный Сбор" Анна Гаркуша.
Эксперт добавила, что множество товаров для школы завозится из Китая, чаще всего товары произведены из пластика, который невозможно сдать на переработку.
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"Обложки для тетрадей и учебников пластиковые (ПВХ), папки для тетрадей пластиковые, пеналы, линейки, ручки и карандаши в пластиковых блистерах", - уточняет Гаркуша.
Координатор проекта #РосЭко/#МосЭко Анна Нафиева советует поискать у других родителей то, чего не хватает, и воспользоваться уже использованным предметом.
"Предложила искать вещи second hand и устраивать шеринги с другими родителями, так как иногда у одних переизбыток одного и недостаток другого", - сказала Нафиева.
Пресс-секретарь движения "Мусора.Больше.Нет" Анжела Пиаже предлагает вместо цветов для учителей делать переводы на благотворительность.
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"Если очень хочется цветы, то подарите или горшечные растения или букет из дачных цветов", - уточнила Пиаже.
Эксперты Всемирного фонда дикой природы (WWF) России призывают покупать тетради с маркировкой FSC.
"Значок FSC означает, что древесина, из которой сделана эта бумага или картон, происходит из ответственно управляемых лесов, сертифицированных по схеме Лесного попечительского совета. В таких лесах лесозаготовка ведется легально, с соблюдением прав местных жителей и работников лесной отрасли, а природные ценности и биологическое разнообразие сохраняется", - уточняют специалисты.
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