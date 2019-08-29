Агент Депардье рассказал о планах актера построить дом под Минском

ПАРИЖ, 29 авг - РИА Новости, Виктория Иванова. Знаменитый французский актер Жерар Депардье, получивший землю под Минском в 2015 году, пока не начал строить там дом, но проект будущего жилья существует, сказал РИА Новости агент актера Арно Фрилле.

"Жерар Депардье действительно получил землю под Минском в аренду. Только это было еще четыре года назад, в 2015 году. В ходе поездки (Депардье) в Минск президент (Белоруссии Александр) Лукашенко предоставил ему этот участок для строительства дома под Минском сроком на 99 лет", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что административные процедуры по оформлению земли были очень долгими.

"Пока никаких работ на участке не идет, еще ничего не началось - решение административных вопросов было долгим. Но проект дома существует", - отметил Фрилле.

Ранее белорусские СМИ со ссылкой на выписку из единого государственного регистра недвижимого имущества сообщили о том, что Депардье получил участок земли в деревне Лапоровичи, недалеко от Минска на берегу Заславского водохранилища, для строительства дома, соседкой будет биатлонистка Дарья Домрачева.

Депардье дважды бывал в Белоруссии - в 2015 и 2017 годах. Во время одного из визитов он встречался с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который провел для гостя краткую экскурсию по территории своей резиденции, а также обучил его навыкам ручной косьбы травы. В интервью журналу Le Figaro TV Magazine актер заявил, что намерен продать все свое имущество во Франции и некоторое время пожить в Белоруссии. Кроме того, в интервью белорусскому телевидению Депардье заявил, что республика произвела на него "необычайное впечатление", она похожа на Швейцарию, но только "чище и интереснее".

Во время поездок в Белоруссию актер также посещал местный винный завод, а позже заключил договор с белорусским предприятием, разрешив ему использовать свой портрет на упаковке мясной продукции, поставляемой в Россию.