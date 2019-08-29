Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-29T03:28Z
https://ria.ru/20190829/1558014087.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/151949/23/1519492383_0:174:3024:1875_1036x0_80_0_0_e344dcfce1d05751f0697abf33093d22.jpg
РИА Новости

Агент Депардье рассказал о планах актера построить дом под Минском

03:28 29.08.2019
269
© РИА Новости / Юлия Честнова / Перейти в фотобанкАктер Жерар Депардье
Актер Жерар Депардье
© РИА Новости / Юлия Честнова
Перейти в фотобанк
Актер Жерар Депардье. Архивное фото
ПАРИЖ, 29 авг - РИА Новости, Виктория Иванова. Знаменитый французский актер Жерар Депардье, получивший землю под Минском в 2015 году, пока не начал строить там дом, но проект будущего жилья существует, сказал РИА Новости агент актера Арно Фрилле.
"Жерар Депардье действительно получил землю под Минском в аренду. Только это было еще четыре года назад, в 2015 году. В ходе поездки (Депардье) в Минск президент (Белоруссии Александр) Лукашенко предоставил ему этот участок для строительства дома под Минском сроком на 99 лет", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что административные процедуры по оформлению земли были очень долгими.
"Пока никаких работ на участке не идет, еще ничего не началось - решение административных вопросов было долгим. Но проект дома существует", - отметил Фрилле.
Актер Жерар Депардье
03:20Культура
Депардье пока не подписал контракт на исполнение роли Брежнева
Ранее белорусские СМИ со ссылкой на выписку из единого государственного регистра недвижимого имущества сообщили о том, что Депардье получил участок земли в деревне Лапоровичи, недалеко от Минска на берегу Заславского водохранилища, для строительства дома, соседкой будет биатлонистка Дарья Домрачева.
Депардье дважды бывал в Белоруссии - в 2015 и 2017 годах. Во время одного из визитов он встречался с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который провел для гостя краткую экскурсию по территории своей резиденции, а также обучил его навыкам ручной косьбы травы. В интервью журналу Le Figaro TV Magazine актер заявил, что намерен продать все свое имущество во Франции и некоторое время пожить в Белоруссии. Кроме того, в интервью белорусскому телевидению Депардье заявил, что республика произвела на него "необычайное впечатление", она похожа на Швейцарию, но только "чище и интереснее".
Во время поездок в Белоруссию актер также посещал местный винный завод, а позже заключил договор с белорусским предприятием, разрешив ему использовать свой портрет на упаковке мясной продукции, поставляемой в Россию.
Президент РФ Владимир Путин 1 января 2013 года подписал указ о предоставлении Депардье российского гражданства. Актер сохранил и французское гражданство.
Французский актер Жерар Депардье перед показом фильма Долина любви на Международном каннском кинофестивале
14 августа, 17:06Культура
Жерар Депардье покинул фестиваль во Франции из-за журналистов
321010
Обсудить 0
Жерар ДепардьеБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Отдыхающие на пляже в районе Адлер города Сочи
Эксперты рассказали, как россияне проводят время в поездках по стране
РИА
Новости
Телеведущая Лера Кудрявцева
Лере Кудрявцевой стало плохо на вечеринке в ресторане
Президент США Дональд Трамп
Демократы хотят расследовать планы Трампа провести саммит G7 в своем имении
Советский и российский пассажирский широкофюзеляжный самолёт Ил-96
Иностранные системы связи на Ил-96 заменят на отечественные
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп
Politico: Трамп приказал пересмотреть военную помощь Украине
День знаний
Эксперты рассказали, что россияне покупают в кредит к началу учебного года
Актер Жерар Депардье
Депардье пока не подписал контракт на исполнение роли Брежнева
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на торжественном мероприятии в Киеве в честь Дня независимости Украины
Зачитавшая перед Зеленским рэп певица объяснила поездку в Крым
Запретный город в Пекине, Китай
В Запретном городе в Пекине открылась выставка Музеев Московского Кремля
Покупатели на школьной ярмарке
Экологи посоветовали покупать российские товары для школы
Орехи
Врачи предупредили о проблемах из-за переедания орехов
Марокко
На юге Марокко семь человек погибли из-за наводнений
Джесси Комбз
Американская телеведущая погибла при попытке побить рекорд скорости
Автомобиль скорой помощи в Турции
Авария на ГЭС на востоке Турции привела к затоплению дороги
Оксфорд
Эксперты: россияне стремятся отправить своих детей учиться в Великобританию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:16Пекин на параде в честь 70-летия Китая впервые покажет новое вооружение
08:13В Азербайджане автобус попал в ДТП, погиб человек
08:12Маск рассказал о планах первого орбитального полета корабля Starship
08:09Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:01На Ставрополье после ДТП с маршруткой в больницу доставили 17 человек
07:50Пострадавший при обрушении стены в Новосибирске идет на поправку
07:27В Хабаровском крае оценили ущерб сельхозпредприятиям от паводка
07:25В Запретном городе в Пекине открылась выставка Музеев Московского Кремля
07:07Робот "Федор" не смог идентифицировать Эрдогана
06:49Во Владивостоке со вторника выпало около месячной нормы осадков
06:48Ливни в Приморье вызвали новую волну паводка
06:46Пенсионерке в Кузбассе выплатили 160 тысяч рублей по партбилету 1975 года
06:36Politico: Трамп приказал пересмотреть военную помощь Украине
06:31В Комсомольске-на-Амуре спасли двух тонувших собак, привязанных к будке
06:21В Приморье более десяти участков дорог подтопило ливнями
06:20Обнародованы имена погибших строителей при обрушении стены в Новосибирске
06:14СМИ: отец умершей в Турции россиянки предположил, что у нее вырезали органы
06:07Власти Приморья планируют за два дня ликвидировать последствия паводка
06:05В красноярском ЗАГСе выдавали свидетельства на несуществующих детей
05:59Во Владивостоке оценили ущерб городу от мощных ливней
Лента новостейМолния