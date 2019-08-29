Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-29T03:23Z
https://ria.ru/20190829/1558014054.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155781/62/1557816259_0:453:2773:2013_1036x0_80_0_0_affa7f946e484f6a5ff7a0c1369613c8.jpg
РИА Новости
Культура

Суд пока не дал хода иску кредиторов "Вия" к Шварценеггеру и Джеки Чану

03:23 29.08.2019
570
© AP Photo / Eric RisbergАктеры Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер
Актеры Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер
© AP Photo / Eric Risberg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы пока оставил без движения заявление обанкротившейся кинокомпании "Русская Фильм Группа" (РФГ), снявшей фильм "Вий", о взыскании около 217 миллионов рублей с Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера, следует из опубликованного определения суда.
Конкурсный управляющий РФГ Кирилл Бодров в этом заявлении просит привлечь знаменитых голливудских актеров, а также китайскую компанию China Film Group Corporation к субсидиарной ответственности по обязательствам РФГ перед кредиторами.
Как указывает Бодров, на производство фильма "Вий 3D" РФГ получила займы от двух компаний в общем размере около 217 миллионов рублей. Несмотря на успех фильма (кассовые сборы превысили 1,2 миллиарда рублей), РФГ с кредиторами не расплатилась.
Актер Арнольд Шварценеггер
23 августа, 14:21Культура
Адвокат объяснил, зачем компании из России иск к Джеки Чану и Шварценеггеру
Вместо этого, утверждает действующий в интересах кредиторов управляющий, РФГ участвовала в финансировании продолжения "Вия" - картины "Тайна печати дракона: путешествие в Китай", которая скоро выходит на экраны. Затем РФГ передала все свои права в отношении "Вия-2" компании "Корпорация Русская Фильм Группа", которую управляющий называет "клоном" РФГ.
По мнению Бодрова, снявшиеся в продолжении Чан, Шварценеггер и китайская компания-сопродюсер "совместно с организацией, осуществившей вывод активов" (РФГ), способствовали производству и популяризации "Вия-2", а, следовательно, и приросту активов "РФГ-2" ("Корпорация Русская Фильм Группа"). На этом основании к ответчикам, по мнению управляющего, может быть предъявлено требование о привлечении к субсидиарной ответственности.
Арбитражный суд Москвы в своем определении указал, что заявителем не представлено никаких доказательств того, что ответчики являлись или являются контролирующими лицами должника (РФГ). Кроме того, нет подтверждения юридического статуса ответчиков, их адресов, а также доказательств направления им копий иска. Суд предоставил срок для устранения нарушений до 27 сентября. В противном случае заявление рассматриваться не будет.
Продюсер фильма "Тайна печати дракона" Алексей Петрухин ранее заявил РИА Новости, что поданный иск – это "бред пиаровский", который он не может комментировать.
Американский актер Дуэйн Джонсон
21 августа, 21:01Культура
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером
022014
Обсудить 0
КультураДжеки ЧанАрнольд ШварценеггерКитайРоссия
Рекомендуем
Адольф Гитлер. 1 мая 1938 года
Ученый рассказал, почему Гитлер не смог создать свою атомную бомбу
РИА
Новости
Актер Жерар Депардье
Депардье пока не подписал контракт на исполнение роли Брежнева
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на торжественном мероприятии в Киеве в честь Дня независимости Украины
Зачитавшая перед Зеленским рэп певица объяснила поездку в Крым
День знаний
Эксперты рассказали, что россияне покупают в кредит к началу учебного года
Лента
новостей
Советский и российский пассажирский широкофюзеляжный самолёт Ил-96
Иностранные системы связи на Ил-96 заменят на отечественные
Ликвидация лесных пожаров
Площадь лесных пожаров в России в зоне активного тушения уменьшилась
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин
Пригожин объяснил, чем Бузова и Волочкова отличаются от "настоящих звезд"
Телеведущая Лера Кудрявцева
Лере Кудрявцевой стало плохо на вечеринке в ресторане
Президент США Дональд Трамп
Демократы хотят расследовать планы Трампа провести саммит G7 в своем имении
Полиция в Китае
Австралия отвергла обвинения в шпионаже против задержанного в КНР писателя
Робот Skybot F-850 (робот Федор)
Робот "Федор" не смог идентифицировать Эрдогана
Вид Земли с МКС
В "Роскосмосе" признали реализуемость проекта по запуску туристов в космос
Президент США Дональд Трамп
Politico: Трамп приказал пересмотреть военную помощь Украине
Генерал-майор Федеральной службы исполнения наказаний Василий Сныцерев
Умер генерал ФСИН Василий Сныцерев, "сломивший" 130 воров в законе
Женщина с коляской
В красноярском ЗАГСе выдавали свидетельства на несуществующих детей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:16Пекин на параде в честь 70-летия Китая впервые покажет новое вооружение
08:13В Азербайджане автобус попал в ДТП, погиб человек
08:12Маск рассказал о планах первого орбитального полета корабля Starship
08:09Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:01На Ставрополье после ДТП с маршруткой в больницу доставили 17 человек
07:50Пострадавший при обрушении стены в Новосибирске идет на поправку
07:27В Хабаровском крае оценили ущерб сельхозпредприятиям от паводка
07:25В Запретном городе в Пекине открылась выставка Музеев Московского Кремля
07:07Робот "Федор" не смог идентифицировать Эрдогана
06:49Во Владивостоке со вторника выпало около месячной нормы осадков
06:48Ливни в Приморье вызвали новую волну паводка
06:46Пенсионерке в Кузбассе выплатили 160 тысяч рублей по партбилету 1975 года
06:36Politico: Трамп приказал пересмотреть военную помощь Украине
06:31В Комсомольске-на-Амуре спасли двух тонувших собак, привязанных к будке
06:21В Приморье более десяти участков дорог подтопило ливнями
06:20Обнародованы имена погибших строителей при обрушении стены в Новосибирске
06:14СМИ: отец умершей в Турции россиянки предположил, что у нее вырезали органы
06:07Власти Приморья планируют за два дня ликвидировать последствия паводка
06:05В красноярском ЗАГСе выдавали свидетельства на несуществующих детей
05:59Во Владивостоке оценили ущерб городу от мощных ливней
Лента новостейМолния