Суд пока не дал хода иску кредиторов "Вия" к Шварценеггеру и Джеки Чану

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы пока оставил без движения заявление обанкротившейся кинокомпании "Русская Фильм Группа" (РФГ), снявшей фильм "Вий", о взыскании около 217 миллионов рублей с Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера, следует из опубликованного определения суда.

Конкурсный управляющий РФГ Кирилл Бодров в этом заявлении просит привлечь знаменитых голливудских актеров, а также китайскую компанию China Film Group Corporation к субсидиарной ответственности по обязательствам РФГ перед кредиторами.

Как указывает Бодров, на производство фильма "Вий 3D" РФГ получила займы от двух компаний в общем размере около 217 миллионов рублей. Несмотря на успех фильма (кассовые сборы превысили 1,2 миллиарда рублей), РФГ с кредиторами не расплатилась.

Вместо этого, утверждает действующий в интересах кредиторов управляющий, РФГ участвовала в финансировании продолжения "Вия" - картины "Тайна печати дракона: путешествие в Китай", которая скоро выходит на экраны. Затем РФГ передала все свои права в отношении "Вия-2" компании "Корпорация Русская Фильм Группа", которую управляющий называет "клоном" РФГ.

По мнению Бодрова, снявшиеся в продолжении Чан, Шварценеггер и китайская компания-сопродюсер "совместно с организацией, осуществившей вывод активов" (РФГ), способствовали производству и популяризации "Вия-2", а, следовательно, и приросту активов "РФГ-2" ("Корпорация Русская Фильм Группа"). На этом основании к ответчикам, по мнению управляющего, может быть предъявлено требование о привлечении к субсидиарной ответственности.

Арбитражный суд Москвы в своем определении указал, что заявителем не представлено никаких доказательств того, что ответчики являлись или являются контролирующими лицами должника (РФГ). Кроме того, нет подтверждения юридического статуса ответчиков, их адресов, а также доказательств направления им копий иска. Суд предоставил срок для устранения нарушений до 27 сентября. В противном случае заявление рассматриваться не будет.