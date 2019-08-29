Депардье пока не подписал контракт на исполнение роли Брежнева

ПАРИЖ, 29 авг - РИА Новости, Виктория Иванова. Французский актер Жерар Депардье, исполнявший роли Иосифа Сталина и Григория Распутина, заинтересовался ролью Леонида Брежнева в фильме о лидере "Пражской весны" Александре Дубчеке, но пока не подписал контракт на съемку, сообщил РИА Новости агент актера Арно Фрилле.

"Фильм пока находится только на стадии проекта. Жерар прочитал проект и показал свою заинтересованность темой, о чем был заключен соответствующий документ", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что пока речь о контракте на съемку не идет.

"Впереди еще непосредственное обсуждение проекта. Сценарий фильма еще не готов. Авторы будущей картины обнародовали информацию (об участии Депардье), чтобы привлечь финансирование", - добавил Фрилле, отметив, что на текущий момент говорить о том, что Депардье будет сниматься в этом фильме, преждевременно.

В 1968 году, после того как компартию Чехословакии возглавил Александр Дубчек, в республике начались кардинальные общественно-политические и экономические реформы, в которых лидеры других социалистических стран усмотрели опасность для всего восточного блока. После неудавшихся попыток убедить Дубчека и его коллег прекратить эксперименты, главы СССР, ГДР, Польши, Венгрии и Болгарии приняли решение об их насильственном прекращении, и 21 августа 1968 года в Чехословакию были введены войска этих стран общей численностью около 300 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что автором сценария фильма является словацкий автор Карол Главка, который пока написал лишь первую часть и сейчас в Праге работает над второй частью, которая должна быть готова через два месяца.

Снимать фильм будет словацкая киностудия Leca Production, бюджет картины составит более 10 миллионов евро. По словам продюсера, предполагается, что лента будет готова к концу 2021 года, когда исполняется 100 лет со дня рождения Дубчека. Мировая премьера должна состояться в начале 2022 года.