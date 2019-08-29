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РИА Новости

Эксперты рассказали, что россияне покупают в кредит к началу учебного года

03:30 29.08.2019 (обновлено: 04:50 29.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДень знаний
День знаний
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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День знаний. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Некоторые россияне к началу учебного года делают крупные покупки в рассрочку, приобретая для своих детей учебную мебель, вычислительную технику, верхнюю одежду и дорогие ранцы, следует из исследования интернет-компании Ozon, проводившегося в период с конца мая по конец августа и имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Аналитики компании проанализировали миллион онлайн-заказов и выяснили, что самую ходовую, базовую "корзину родителя" на Ozon к 1 сентября можно собрать, потратив от 3 до 5 тысяч рублей. В нее входят примерно 10-12 товаров, в частности, школьная форма, рюкзак или ранец, обувь, канцелярские принадлежности и учебная литература. Однако "родители не склонны экономить на детях", отмечают в Ozon, и фактический "средний чек" за такой набор в зависимости от города и региона может составлять 9-14 тысяч рублей.
Но и это - без учета более дорогостоящих покупок, для которых многим покупателям приходится прибегать к кредитам. При этом родители школьников чаще всего покупают в кредит или рассрочку учебную мебель. Количество оформленных таким образом заказов растет на Ozon на 20-25% в месяц. Также пользуется популярностью электроника в кредит и рассрочку, в частности, ноутбуки стоимостью от 19 до 24 тысяч рублей.
"В течение лета в каждый шестой заказ, приобретенный в кредит, добавляли детскую верхнюю одежду и осеннюю обувь. В такие заказы также добавляют дорогостоящие ранцы, стоимость которых может измеряться несколькими тысячами рублей", - говорится в исследовании.
Почти 60% заказов в кредит или рассрочку приходится на регионы, а чаще всего такие заказы оформляют пользователи из Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Твери, Екатеринбурга и Краснодара. При этом, по данным аналитиков, самым "щедрым" покупателем этого лета оказался москвич, который сделал кредитный заказ на сумму почти 116 тысяч рублей. В него вошли электроника и полный набор детской учебной мебели: компьютерный стол, стул и настольная лампа.
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