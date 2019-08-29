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РИА Новости

Врачи предупредили о проблемах из-за переедания орехов

03:04 29.08.2019 (обновлено: 05:00 29.08.2019)
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© Depositphotos / Berkovich TatyanaОрехи
Орехи
© Depositphotos / Berkovich Tatyana
Орехи. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. От 30 до 50 граммов орехов можно съедать без вреда для здоровья каждый день, к норме следует относиться очень внимательно, так как переедание может приводить к непроходимости кишечника – угрожающему жизни состоянию, при этом в целом орехи очень полезны – в них много витаминов и микроэлементов, считают опрошенные РИА Новости врачи.
Ореховый Спас отмечается в России 29 августа.
"Как правило, диетологи рекомендуют в среднем съедать от 30 до 50 граммов орехов. Есть их можно каждый день", - рассказала кандидат медицинских наук, врач-терапевт, диетолог, заведующая консультативно-диагностическим центром "Здоровое и спортивное питание" ФИЦ питания и биотехнологии Екатерина Бурляева.
Она отметила, что с орехами нужно быть очень аккуратными, так как избыточное потребление может негативно отразиться на здоровье, особенно разовый прием большого количества орехов.
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"У человека, съевшего за один раз один и более килограмм орехов, возможно развитие кишечной непроходимости, а это угрожающее жизни состояние. Пережеванные орехи, попадая в кишечник, образуют единую липкую массу, которая может спровоцировать такое грозное состояние", - пояснила диетолог.
В свою очередь, заведующая кафедрой терапевтических дисциплин 2 ПМФИ, кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Лейла Болатчиева уточнила, что орехи нельзя употреблять больным с панкреатитом, так как они вызывают обострение, особенно, если форма болезни рецидивирующая.
При этом орехи в умеренных количествах - очень полезный продукт, считают врачи. В них есть почти вся группа витаминов В, витамин Е, К, бета-каротин, в фисташках есть также витамин А, подчеркнула Бурляева.
По ее словам, содержание витаминов достаточно высокое, например, в 100 граммах фундука содержится 136% суточной нормы витамина Е, который защищает клеточную стенку от повреждений.
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"В 100 граммах фисташек содержится 85% суточной нормы витамина В6, и 58% витамина В1. Кроме того, в фисташках содержится 18% суточной нормы холина, который способствует нормализации уровня холестерина в крови", - добавила диетолог.
Есть в орехах и минеральные вещества – селен, марганец и медь, их содержание 100 и более процентов от суточной нормы во всех орехах. Магний необходим для нормализации мышечных сокращений, его часто назначается беременным для нормализации тонуса матки. Это элемент, который нормализует работу сердечно-сосудистой системы. Медь в свою очередь запускает биохимические процессы в организме, отметила врач.
Максимальная калорийность у кедровых орехов – на 100 граммов продукта она составляет 673 килокалории, минимальная – у фисташек около 560 килокалорий. Учитывая калорийность, врачи рекомендуют людям, которые стараются снизить свою массу тела употреблять орехи в первой половине дня, а тем, кто занимается спортом, ведет активный образ жизни можно позволить себе их и в более позднее время, рассказала Бурляева.
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