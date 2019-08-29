Лере Кудрявцевой стало плохо на вечеринке в ресторане

Инцидент произошел на вечеринке по случаю дня рождения телеведущего Андрея Разыграева. В разгар праздника Кудрявцева внезапно побледнела и начала терять сознание.

Кудрявцевой оказали первую помощь, после чего приехали медики "скорой". Согласно имеющейся информации, у ведущей скакнуло давление, из-за чего она на некоторое время потеряла сознание. Через несколько часов она почувствовала себя лучше.