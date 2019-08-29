Лере Кудрявцевой стало плохо на вечеринке в ресторане

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Российской телеведущей Лере Кудрявцевой, приехавшей на фестиваль “Новая волна” в Сочи, вызвали скорую помощь после того, как ей стало плохо в ресторане, об этом сообщил “5 канал”.
Инцидент произошел на вечеринке по случаю дня рождения телеведущего Андрея Разыграева. В разгар праздника Кудрявцева внезапно побледнела и начала терять сознание.
Кудрявцевой оказали первую помощь, после чего приехали медики "скорой". Согласно имеющейся информации, у ведущей скакнуло давление, из-за чего она на некоторое время потеряла сознание. Через несколько часов она почувствовала себя лучше.
Госпитализация Кудрявцевой не потребовалась. Позднее она предположила, что почувствовала себя плохо "от жары".