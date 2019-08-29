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РИА Новости

МВФ анализирует предложения Аргентины по пересмотру сроков погашения долга

02:47 29.08.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне
Мужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Мужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 29 авг – РИА Новости. Международный валютный фонд анализирует предложения Аргентины, сделанные в среду в отношении пересмотра сроков погашения перед самой организацией и частного долга, следует из заявления представителя МВФ Джерри Райса.
Ранее в среду министр финансов Аргентины Эрнан Лакунса сообщил, что на следующей неделе планируются переговоры с МВФ по пересмотру сроков погашения долга. Также власти анонсировали пересмотр сроков погашения долга перед частными инвесторами.
"В отношении действий по долгу, объявленных сегодня властями Аргентины, сотрудники фонда анализируют и оценивают их влияние. Фонд понимает, что власти предприняли эти важные шаги, чтобы защитить резервы", - отмечается в сообщении.
МВФ будет находиться в тесном контакте с властями Аргентины и будет на стороне страны в эти сложные моменты.
В последнее время Аргентина переживает усугубление экономического кризиса, что было вызвано итогами президентских праймериз, когда левоцентристская оппозиция с большим отрывом опередила команду действующего президента. На следующий день после голосования биржи рухнули на 38%, а песо обвалился почти на 30% и до сих пор не смог отыграть падение. Международные рейтинговые агентства S&P и Fitch снизили суверенный рейтинг Аргентины.
В конце июня 2018 года фонд одобрил кредит Аргентине в 50 миллиардов долларов по схеме stand-by. Затем, в конце октября, МВФ согласовал увеличение общего размера программы финансирования страны до 56,3 миллиарда долларов.
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Джерри РайсАргентинаМВФЭкономика
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