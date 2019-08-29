Демократы хотят расследовать планы Трампа провести саммит G7 в своем имении

ВАШИНГТОН, 29 авг – РИА Новости. В юридическом комитете палаты представителей конгресса США в среду заявили о намерении расследовать планы президента Дональда Трампа провести саммит G7 в 2020 году в принадлежащем ему курорте во Флориде на предмет нарушения Конституции. Соответствующее заявление опубликовал на своем сайте глава комитета демократ Джеральд Надлер.

В понедельник по итогам саммита G7 во Франции Трамп предложил провести следующий саммит, который принимают США, на территории своего курортного комплекса во Флориде, ссылаясь на то, что это место хорошо подходит для подобного рода мероприятий. При этом глава государства отверг обвинения в личной заинтересованности, заверив, что он не стремится "заработать деньги" на саммите.

"Личные финансовые интересы президента явно формируют решения, касающиеся официальной деятельности правительства США, и это именно тот риск, который должен быть предотвращен в соответствии с положениями Конституции о вознаграждениях", - говорится в заявлении Надлера и другого члена комитета демократа Стивена Коэна.

Поясняется, что речь идет о курорте Trump National Doral Miami.

Конгрессмены отмечают, что проведение саммита G7 в этом месте подразумевает "как внешние, так и внутренние положения о вознаграждениях, поскольку это повлечет за собой как иностранные, так и государственные расходы США в интересах президента".

"Что еще более важно, решение (провести саммит в) Doral отражает, возможно, первый публично известный случай, когда иностранные правительства будут обязаны платить частным предприятиям президента Трампа, чтобы вести бизнес с Соединенными Штатами", - указывают авторы заявления.

По их мнению, планы Трампа "требуют тщательного изучения Конгрессом" в рамках расследования, которое ведется в комитете, в отношении действий президента на предмет того, есть ли в этих действиях основания для импичмента.

"Потенциальные нарушения положений Конституции, касающихся иностранных и внутренних вознаграждений, представляют значительный интерес и вызывают серьезную озабоченность у комитета при рассмотрении вопроса о том, следует ли рекомендовать статьи об импичменте. Комитет расширит свое текущее расследование, включив в него эти последние разоблачения, и предпримет дальнейшие следственные действия, включая слушания и запрос дополнительных документов из Белого дома", - говорится в заявлении.