Солдаты бундесвера остались без обуви, сообщили немецкие СМИ

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Немецкая армия сталкивается не только с материально-техническими проблемами, теперь бундесверу не хватает даже предметов первой необходимости — армейской обуви, пишет газета Die Welt.
"Самолеты не летают, танки не ездят, и пушки не стреляют. Оснащенность бундесвера плачевна. Оценка "условно готов к обороне" вполне подходит", - указывает автор материала.
Снабжение бундесвера ботинками, по данным газеты, столкнулось с огромными задержками. Как сообщили в министерстве обороны Германии, заданные сроки поставок не удалось соблюсти из-за ограниченных возможностей промышленности.
Так, из стандартного комплекта, включающего две пары тяжелых ботинок и одну пару легких, военнослужащим в достаточном количестве была выдана лишь одна пара тяжелой обуви – 160 тысяч пар при численности бундесвера в 183 тысячи, указывает издание. При этом легкими ботинками была обеспечена лишь 31 тысяча солдат.
"Это все равно, что пожарным тушить пожары в тапочках", - прокомментировала ситуацию в интервью газете Der Tagesspiegel депутат бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман.