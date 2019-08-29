Солдаты бундесвера остались без обуви, сообщили немецкие СМИ

"Самолеты не летают, танки не ездят, и пушки не стреляют. Оснащенность бундесвера плачевна. Оценка "условно готов к обороне" вполне подходит", - указывает автор материала.

Снабжение бундесвера ботинками, по данным газеты, столкнулось с огромными задержками. Как сообщили в министерстве обороны Германии, заданные сроки поставок не удалось соблюсти из-за ограниченных возможностей промышленности.

Так, из стандартного комплекта, включающего две пары тяжелых ботинок и одну пару легких, военнослужащим в достаточном количестве была выдана лишь одна пара тяжелой обуви – 160 тысяч пар при численности бундесвера в 183 тысячи, указывает издание. При этом легкими ботинками была обеспечена лишь 31 тысяча солдат.