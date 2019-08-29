Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-29T01:59Z
https://ria.ru/20190829/1558013713.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155640/99/1556409969_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_7741f47432b9dbb68e66b6397146db0b.jpg
РИА Новости

Боливия почти справилась с пожарами в регионе на границе с Парагваем

01:59 29.08.2019
180
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент Боливии Эво Моралес
Президент Боливии Эво Моралес
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Президент Боливии Эво Моралес. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 29 авг – РИА Новости. Боливия почти справилась с пожарами в регионе Чикитания, где еще десять дней назад насчитывалось 8 тысяч очагов, сообщил президент страны Эво Моралес.
"Число очагов пожара сократилось с 8 тысяч до 162. Я призываю молодых экологов, фермеров и социальные организации внедрить план по восстановлению (окружающей среды) для тех, кто живет в пострадавших районах", - написал он в Twitter.
Во вторник президент сам принял участие в тушении пожаров в Чикитании. Это леса на границе с Парагваем.
Власти Боливии развернули специальный штаб по борьбе с огнем, привлекли тысячи военных, пожарных и волонтеров, несколько единиц авиатехники.
Змея среди горящих джунглей Амазонки. Архивное фото
Вчера, 09:43РИА Новости
Боливия увеличит количество авиатехники для борьбы с лесными пожарами
300000
Обсудить 0
Эво МоралесБоливияВ мире
Рекомендуем
Сейсмограф. Архивное фото
На севере острова Хонсю в Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1
РИА
Новости
Автомобиль скорой помощи в Турции
Авария на ГЭС на востоке Турции привела к затоплению дороги
Президент США Дональд Трамп
Демократы хотят расследовать планы Трампа провести саммит G7 в своем имении
Марокко
На юге Марокко семь человек погибли из-за наводнений
Лента
новостей
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган призвал США ускорить создание зоны безопасности в Сирии
Последствия урагана во Флориде
Во Флориде объявили режим ЧП из-за приближения урагана "Дориан"
Вид на Белый дом в Вашингтоне
Сенатор Джиллибранд прекратила борьбу за пост президента США
Полиция в Китае
Австралия отвергла обвинения в шпионаже против задержанного в КНР писателя
Последствия ливневых дождей во Владивостоке
Во Владивостоке со вторника выпало около месячной нормы осадков
Мужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне
МВФ анализирует предложения Аргентины по пересмотру сроков погашения долга
Квест По земле леопарда
В заповеднике "Земля леопарда" из-за дождей закрыли туристические маршруты
Ликвидация лесных пожаров
Площадь лесных пожаров в России в зоне активного тушения уменьшилась
Автомобиль на подтопленной паводком дороге в районе Уссурийска. 17 августа 2019
В Приморье более десяти участков дорог подтопило ливнями
Повстанцы-хуситы
Хуситы заявили об ударе по аэропорту на юго-западе Саудовской Аравии
Покупатели на школьной ярмарке
Экологи посоветовали покупать российские товары для школы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:16Пекин на параде в честь 70-летия Китая впервые покажет новое вооружение
08:13В Азербайджане автобус попал в ДТП, погиб человек
08:12Маск рассказал о планах первого орбитального полета корабля Starship
08:09Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:01На Ставрополье после ДТП с маршруткой в больницу доставили 17 человек
07:50Пострадавший при обрушении стены в Новосибирске идет на поправку
07:27В Хабаровском крае оценили ущерб сельхозпредприятиям от паводка
07:25В Запретном городе в Пекине открылась выставка Музеев Московского Кремля
07:07Робот "Федор" не смог идентифицировать Эрдогана
06:49Во Владивостоке со вторника выпало около месячной нормы осадков
06:48Ливни в Приморье вызвали новую волну паводка
06:46Пенсионерке в Кузбассе выплатили 160 тысяч рублей по партбилету 1975 года
06:36Politico: Трамп приказал пересмотреть военную помощь Украине
06:31В Комсомольске-на-Амуре спасли двух тонувших собак, привязанных к будке
06:21В Приморье более десяти участков дорог подтопило ливнями
06:20Обнародованы имена погибших строителей при обрушении стены в Новосибирске
06:14СМИ: отец умершей в Турции россиянки предположил, что у нее вырезали органы
06:07Власти Приморья планируют за два дня ликвидировать последствия паводка
06:05В красноярском ЗАГСе выдавали свидетельства на несуществующих детей
05:59Во Владивостоке оценили ущерб городу от мощных ливней
Лента новостейМолния