Боливия почти справилась с пожарами в регионе на границе с Парагваем

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 авг – РИА Новости. Боливия почти справилась с пожарами в регионе Чикитания, где еще десять дней назад насчитывалось 8 тысяч очагов, сообщил президент страны Эво Моралес.

"Число очагов пожара сократилось с 8 тысяч до 162. Я призываю молодых экологов, фермеров и социальные организации внедрить план по восстановлению (окружающей среды) для тех, кто живет в пострадавших районах", - написал он в Twitter

Во вторник президент сам принял участие в тушении пожаров в Чикитании. Это леса на границе с Парагваем.