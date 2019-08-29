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РИА Новости

Площадь лесных пожаров в России в зоне активного тушения уменьшилась

01:54 29.08.2019
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© РИА Новости / Сергей СтроителевЛиквидация лесных пожаров
Ликвидация лесных пожаров
© РИА Новости / Сергей Строителев
Ликвидация лесных пожаров
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Площадь природных пожаров в России, которые активно тушат, за минувшие сутки уменьшилась на 5 тысяч 233 гектара, сообщает федеральная Авиалесоохрана.
Днем ранее сообщалось, что в России зафиксировали 136 лесных пожаров на площади 50 531 гектар.
"На 00.00 мск 29.08.2019 на территории Российской Федерации действовало 139 лесных пожаров на площади 45 298 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.
Согласно данным региональных диспетчерских служб лесного хозяйства за прошедшие сутки в России ликвидировано 27 лесных пожаров на площади 9,9 гектара.
Наибольшая площадь пожаров фиксируется в Красноярском крае - 109 пожаров на землях лесного фонда площадью 24,8 тысячи гектаров. Кроме того, два пожара площадью 14,2 тысячи гектаров тушили на Камчатке, еще 16 пожаров на площади 5,7 тысячи гектаров тушили в Забайкальском крае.
Сейчас режим ЧС введен в двух субъектах РФ: на всей территории Красноярского края и в одном районе Якутии.
В четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии - был объявлен режим ЧС. Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин заявил, что причиной возгораний могли стать сухие грозы, однако рассматриваются и другие версии. По указанию президента РФ Владимира Путина к тушению привлекались десять самолетов и столько же вертолетов Минобороны со специальным оборудованием. Глава правительства Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию под личный контроль.
Самолет-амфибия Бе-200 во время тушения лесного пожара в Якутии
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