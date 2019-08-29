Площадь лесных пожаров в России в зоне активного тушения уменьшилась

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Площадь природных пожаров в России, которые активно тушат, за минувшие сутки уменьшилась на 5 тысяч 233 гектара, сообщает федеральная Авиалесоохрана.

Днем ранее сообщалось, что в России зафиксировали 136 лесных пожаров на площади 50 531 гектар.

"На 00.00 мск 29.08.2019 на территории Российской Федерации действовало 139 лесных пожаров на площади 45 298 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Согласно данным региональных диспетчерских служб лесного хозяйства за прошедшие сутки в России ликвидировано 27 лесных пожаров на площади 9,9 гектара.

Наибольшая площадь пожаров фиксируется в Красноярском крае - 109 пожаров на землях лесного фонда площадью 24,8 тысячи гектаров. Кроме того, два пожара площадью 14,2 тысячи гектаров тушили на Камчатке, еще 16 пожаров на площади 5,7 тысячи гектаров тушили в Забайкальском крае.

Сейчас режим ЧС введен в двух субъектах РФ: на всей территории Красноярского края и в одном районе Якутии.