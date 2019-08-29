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РИА Новости

Аргентина попросила МВФ о пересмотре сроков погашения долга

01:16 29.08.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 29 авг – РИА Новости. Аргентина на следующей неделе начнет переговоры с Международным валютным фондом по пересмотру сроков погашения долга, сообщил журналистам министр финансов страны Эрнан Лакунса.
В последнее время Аргентина переживает усугубление экономического кризиса, что было вызвано итогами президентских праймериз, когда левоцентристская оппозиция с большим отрывом опередила команду действующего президента. На следующий день после голосования биржи рухнули на 38%, а песо обвалился почти на 30% и до сих пор не смог отыграть падение. Международные рейтинговые агентства S&P и Fitch снизили суверенный рейтинг Аргентины.
"Сегодня закончилась миссия МВФ, которая началась в субботу, и мы встретимся на следующей неделе, возможно, в Буэнос-Айресе, возможно, в Вашингтоне… Мы предложили начать диалог по пересмотру сроков погашения задолженности перед этой международной организацией", - сказал он.
При этом министр подчеркнул, что этот диалог, скорее всего, будет завершен уже после президентских выборов.
В конце июня 2018 года фонд одобрил кредит Аргентине в 50 миллиардов долларов по схеме stand-by. Затем, в конце октября, МВФ согласовал увеличение общего размера программы финансирования страны до 56,3 миллиарда долларов.
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