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РИА Новости
Культура

Пригожин объяснил, чем Бузова и Волочкова отличаются от "настоящих звезд"

01:03 29.08.2019 (обновлено: 01:46 29.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМузыкальный продюсер Иосиф Пригожин
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" объяснил, чем телеведущая Ольга Бузова и балерина Анастасия Волочкова отличаются от "настоящих звезд".
Так Пригожин прокомментировал резонансный ролик Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда, и видео Волочковой, назвавшей мангал с шашлыками "Вечным огнем".
Скриншот сторис из Инстаграма Ольги Бузовой
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По мнению продюсера, раньше звезды формировали общественное мнение, а люди хотели быть похожими на них.
"Если мы говорим о самодостаточных и талантливых людях, им не надо выпендриваться и доказывать, что они большие артисты. Когда мы обсуждаем тех, кто уже давно не в профессии, нужно понимать, что они хотят выделиться", - заявил Пригожин. Подобные вещи делаются по незнанию теми, кто не понимает значения Вечного огня или блокады Ленинграда, пояснил он.
"Бузова — героиня "Дома-2", на этот формат ориентировались простые люди, у которых не сформировался мозг до конца", - добавил продюсер. По его словам, нельзя насмехаться над тем, что связано с драматическими событиями в истории страны.
"Нерадивые люди, отшлепать их надо и не давать повода обсуждать. Эти люди в принципе переобуваются в обе стороны", - заключил Пригожин.
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КультураШоу-бизнесИосиф ПригожинАнастасия ВолочковаОльга БузоваРоссия
Популярные комментарии
Нормальным людям и объяснять такое не нужно,они сами прекрасно знают что это за ляди
29 августа, 02:28
AMAlex Milanov
1700000
Звезды лишь на небе, а это всё пыль возомнившая.
29 августа, 03:46
ЛКЛысый Кучерявый
1000000
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