Пригожин объяснил, чем Бузова и Волочкова отличаются от "настоящих звезд"

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин в интервью " Продюсер Иосиф Пригожин в интервью " Вечерней Москве " объяснил, чем телеведущая Ольга Бузова и балерина Анастасия Волочкова отличаются от "настоящих звезд".

Так Пригожин прокомментировал резонансный ролик Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда, и видео Волочковой, назвавшей мангал с шашлыками "Вечным огнем".

По мнению продюсера, раньше звезды формировали общественное мнение, а люди хотели быть похожими на них.

"Если мы говорим о самодостаточных и талантливых людях, им не надо выпендриваться и доказывать, что они большие артисты. Когда мы обсуждаем тех, кто уже давно не в профессии, нужно понимать, что они хотят выделиться", - заявил Пригожин. Подобные вещи делаются по незнанию теми, кто не понимает значения Вечного огня или блокады Ленинграда, пояснил он.

"Бузова — героиня "Дома-2", на этот формат ориентировались простые люди, у которых не сформировался мозг до конца", - добавил продюсер. По его словам, нельзя насмехаться над тем, что связано с драматическими событиями в истории страны.