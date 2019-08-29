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РИА Новости

Иностранцы задолжали 8,5 млрд рублей за нарушения при временном ввозе машин

01:01 29.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗона таможенного контроля
Зона таможенного контроля
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зона таможенного контроля. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Иностранные физические лица задолжали российским таможенным органам 8,56 миллиарда рублей за нарушение процедур временного ввоза транспортных средств для личного пользования (ТСЛП), зарегистрированных в других странах, говорится в отчете Счетной палаты по итогам проверки деятельности таможенных органов в 2016, 2017, 2018 годах.
Нарушения связаны с тем, что иностранцы ввозят свои автомобили и вовремя не вывозят. Так, в 2015 году на территорию Евразийского экономического союза через пункты пропуска РФ иностранными физическими лицами временно ввезено 4,9 миллиона машин, не вывезено в установленные сроки 10,7 тысяч, в 2016 году - 4,7 миллиона и 4,9 тысячи соответственно, в 2017 году - 4,3 миллиона и 3,7 тысячи, в 2018 году - 3,9 миллиона и 4 тысячи.
"По состоянию на 1 января 2019 года общая сумма задолженности по уплате таможенных пошлин, налогов составляет 8,562 миллиарда рублей в отношении 14,951 тысячи ТСЛП", - говорится в отчете.
По информации ФТС России, за анализируемый период по фактам невывоза транспортных средств для личного пользования в отношении 5777 таких машин установлена задолженность по уплате таможенных пошлин в сумме 3,8 миллиарда рублей. Общее количество временно ввезенных ТСЛП, по которым нарушен срок временного ввоза, по состоянию на 1 января 2019 года составляет 90,5 тысячи штук.
Доля транспортных средств, по которым установлен факт нарушения срока временного ввоза и установлен факт задолженности по уплате таможенных пошлин, налогов в общем количестве транспортных средств, находящихся на территории ЕАЭС с нарушенным сроков временного ввоза, по состоянию на 1 января 2019 года составляет 16,5%.
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