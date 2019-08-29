Блогеры будут рекламировать перепись населения в России в соцсетях

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Росстат хочет повысить участие граждан РФ во всероссийской переписи населения в 2020 году с помощью блогеров, говорится в программе информационного сопровождения мероприятия, с которой ознакомилось РИА Новости.

"В ходе формирования группы заинтересованных лидеров общественного мнения планируется привлекать к сотрудничеству блогеров, ведущих свои онлайн-дневники, группы, паблики и другие форматы персональных активностей на различных платформах социальных медиа, включая, но не ограничиваясь, Facebook, "ВКонтакте", Twitter, Instagram, LiveJournal", - предлагается в документе.

Ведомство полагает, что "привлечение к участию в кампании популярных блогеров позволит инициировать подготовку и размещение целевых информационных материалов в социальных медиа".

К сотрудничеству планируется привлекать блогеров, у которых есть 5 тысяч подписчиков и друзей "ВКонтакте", Facebook, Instagram и, в среднем, 100 отметок "Нравится" к каждой публикации из последних 10 открытых. Или 10 тысяч подписчиков в Twitter и в среднем 50 ретвитов каждой публикации из последних 50, либо 3 тысячи подписчиков в LiveJournal и в среднем 50 комментариев к каждой публикации из последних 10. "Совокупно предполагается сформировать пул, состоящий из 80 популярных блогеров-лидеров мнений, соответствующих вышеуказанным критериям", - добавляется в программе.

Блогерам объяснят цели и задачи переписи, ее сроки и различные способы сбора сведений о населении, вопросы, которые будут задаваться респондентам в ходе переписи населения и их значение для формирования планов и прогнозов социально-экономического развития страны и каждого региона. Также через паблики хотят объяснить безопасность участия в переписи и сохранение конфиденциальности полученных сведений.