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РИА Новости

Блогеры будут рекламировать перепись населения в России в соцсетях

00:43 29.08.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВсероссийская перепись населения
Всероссийская перепись населения
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Всероссийская перепись населения. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Росстат хочет повысить участие граждан РФ во всероссийской переписи населения в 2020 году с помощью блогеров, говорится в программе информационного сопровождения мероприятия, с которой ознакомилось РИА Новости.
"В ходе формирования группы заинтересованных лидеров общественного мнения планируется привлекать к сотрудничеству блогеров, ведущих свои онлайн-дневники, группы, паблики и другие форматы персональных активностей на различных платформах социальных медиа, включая, но не ограничиваясь, Facebook, "ВКонтакте", Twitter, Instagram, LiveJournal", - предлагается в документе.
Ведомство полагает, что "привлечение к участию в кампании популярных блогеров позволит инициировать подготовку и размещение целевых информационных материалов в социальных медиа".
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К сотрудничеству планируется привлекать блогеров, у которых есть 5 тысяч подписчиков и друзей "ВКонтакте", Facebook, Instagram и, в среднем, 100 отметок "Нравится" к каждой публикации из последних 10 открытых. Или 10 тысяч подписчиков в Twitter и в среднем 50 ретвитов каждой публикации из последних 50, либо 3 тысячи подписчиков в LiveJournal и в среднем 50 комментариев к каждой публикации из последних 10. "Совокупно предполагается сформировать пул, состоящий из 80 популярных блогеров-лидеров мнений, соответствующих вышеуказанным критериям", - добавляется в программе.
Блогерам объяснят цели и задачи переписи, ее сроки и различные способы сбора сведений о населении, вопросы, которые будут задаваться респондентам в ходе переписи населения и их значение для формирования планов и прогнозов социально-экономического развития страны и каждого региона. Также через паблики хотят объяснить безопасность участия в переписи и сохранение конфиденциальности полученных сведений.
Всероссийская перепись населения пройдет на всей территории РФ, основной этап состоится с 1 по 31 октября 2020 года. Всероссийская перепись населения проводится не реже, чем один раз в десять лет. Статистика будет использоваться для социальных программ, распределения бюджетных средств, господдержки, строительства школ, больниц, жилья и дорог.
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