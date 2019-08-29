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РИА Новости

Американская телеведущая погибла при попытке побить рекорд скорости

00:37 29.08.2019 (обновлено: 08:14 29.08.2019)
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© AP Photo / Eric CharbonneauДжесси Комбз
Джесси Комбз
© AP Photo / Eric Charbonneau
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Гонщица и ведущая передачи “Разрушители легенд” 36-летняя Джесси Комбз погибла при попытке установить рекорд скорости на реактивном автомобиле. Об этом сообщает ABC7 News.
Авария произошла в пустыне Алворда, штат Орегон. Как сообщили в офисе местного шерифа, трагедия произошла 27 августа около 16.00 по местному времени (02.00 мск 28 августа).
Комбс, находясь за рулем реактивного автомобиля, пыталась разогнаться до скорости 996 километров в час. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.
В заявлении семьи, опубликованном сайтом Autoblog, отмечается, что она пыталась побить абсолютный женский рекорд скорости передвижения по суше, установленный в 1976 году каскадершей и гонщицей Китти О'Нил. Тогда ей удалось развить на трехколесном реактивном автомобиле скорость 843 километра в час
Представители шоу "Разрушители легенд", в котором при жизни успела поработать Комбс, выразили соболезнования семье и близким экс-соведущей.
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Джесси Комбс прозвали самой быстрой женщиной на четырех колесах. В 2013 году она смогла побить рекорд скорости среди представительниц женского пола, разогнавшись до 632 километров в час. Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час. В 2018 показатель гонщицы достиг уже 777 километров, но тогда результат не засчитали официально.
Погибшая была известна по работе в телепрограммах All Girls Garage, Extreme 4x4. Также она временно вела шоу "Разрушители легенд".
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