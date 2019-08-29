Американская телеведущая погибла при попытке побить рекорд скорости

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Гонщица и ведущая передачи “Разрушители легенд” 36-летняя Джесси Комбз погибла при попытке установить рекорд скорости на реактивном автомобиле. Об этом сообщает Гонщица и ведущая передачи “Разрушители легенд” 36-летняя Джесси Комбз погибла при попытке установить рекорд скорости на реактивном автомобиле. Об этом сообщает ABC7 News

Авария произошла в пустыне Алворда, штат Орегон. Как сообщили в офисе местного шерифа, трагедия произошла 27 августа около 16.00 по местному времени (02.00 мск 28 августа).

Комбс, находясь за рулем реактивного автомобиля, пыталась разогнаться до скорости 996 километров в час. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

В заявлении семьи, опубликованном сайтом Autoblog , отмечается, что она пыталась побить абсолютный женский рекорд скорости передвижения по суше, установленный в 1976 году каскадершей и гонщицей Китти О'Нил. Тогда ей удалось развить на трехколесном реактивном автомобиле скорость 843 километра в час

Представители шоу "Разрушители легенд", в котором при жизни успела поработать Комбс, выразили соболезнования семье и близким экс-соведущей.

Джесси Комбс прозвали самой быстрой женщиной на четырех колесах. В 2013 году она смогла побить рекорд скорости среди представительниц женского пола, разогнавшись до 632 километров в час. Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час. В 2018 показатель гонщицы достиг уже 777 километров, но тогда результат не засчитали официально.