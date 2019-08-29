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РИА Новости

СП указала на коррупционные риски во Внуковской таможне в 2017 году

00:35 29.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВнуковская таможня
Внуковская таможня
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Внуковская таможня. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Счетная палата России указала на коррупционные риски во Внуковской таможне при временном ввозе в РФ пассажирского самолета, бывшего в эксплуатации, говорится в отчете ведомства по итогам проверки деятельности таможенных органов в 2016, 2017, 2018 годах.
"Выявленные в ходе контрольного мероприятия нарушения могут свидетельствовать о наличии коррупционных рисков в деятельности должностных лиц Внуковской таможни при осуществлении в 2017 году таможенной процедуры временного ввоза (допуска) самолета Airbus A330-322, а также о причинении ущерба экономическим интересам государства", - говорится в отчете.
В 2015 и 2017 годах под таможенную процедуру временного ввоза на таможенном посту "Аэропорт Внуково" (грузовой) Внуковской таможни помещался один и тот же товар - гражданский пассажирский самолет, бывший в эксплуатации, Airbus A330-322, выпуска 1996 года с количеством посадочных мест – 387, говорится в документе.
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Его перемещение через таможенную границу осуществлялось в рамках договоров операционной аренды, заключенных российской компанией с двумя компаниями, зарегистрированными в Ирландии. При этом стоимость одного и того же воздушного судна, заявленная в декларации на товар в 2015 году, в 2,7 раза была выше стоимости, заявленной в 2017 году. Так, в 2015 году она составляла 40,145 миллиона долларов (2,6 миллиарда рублей), а при помещении воздушного судна под таможенную процедуру в 2017 году была 15,2 миллиона долларов (909 миллионов рублей).
Такое изменение стоимости привело к тому, что сумма периодических таможенных платежей, которые уплачивались за время нахождения самолета на территории ЕАЭС, в 2017 году была меньше. "Разница между ежемесячными платежами составляет 8,9 миллиона рублей", - говорится в отчете.
Это может свидетельствовать о том, что сведения о таможенной стоимости воздушного судна, помещенного под таможенную процедуру временного ввоза в 2017 году, могут являться недостоверными либо заявленные декларантом сведения должным образом не подтверждены, отмечают аудиторы в документе. "Изложенное указывает на признаки ненадлежащего исполнения ФТС России полномочий по осуществлению контроля таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза", - говорится в отчете.
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