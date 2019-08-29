Космическое командование США начинает свою работу

ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Космическое командование США официально начнет свою работу 29 августа, в четверг. Как ранее сообщил председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд, в этой связи состоится специальная церемония учреждения командования, на ней будет председательствовать вице-президент Майк Пенс.

Космическое командование возглавит утвержденный в конце июня сенатом генерал Джон Рэймонд, в его подчинение будут определены 87 формирований. Оно объединит возможности предупреждения ракетных запусков, работы спутников, контроль и поддержку космических операций.

По словам Данфорда, этот шаг поставит США на путь обеспечения конкурентоспособного преимущества "в этой критически важной зоне боевых действий".

Защита космических интересов

Президент США Дональд Трамп в феврале подписал распоряжение о создании Космических войск для отражения агрессии и защиты национальных интересов в космосе. По оценке генерала Данфорда, создание космических войск "положительно скажется на возможностях (США) по наращиванию специалистов и возможностей, которые потребуются в будущем".

В России заявили, что тем самым США создают предпосылки к милитаризации космического пространства своими намерениями использовать космос в военных целях, России придется отвечать на возможные угрозы зеркальными и асимметричными мерами.

Начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов в начале марта призвал военных ученых активизировать поиск и внедрение средств противодействия возможным военным действиям вероятного противника в космосе и из космоса.

В свою очередь МИД КНР заявил, что США, обвиняя Китай и Россию в якобы создании угроз в космическом пространстве, на самом деле ищут предлог для оправдания своего стремления к военному превосходству и разработок передовых вооружений.