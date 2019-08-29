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РИА Новости

Космическое командование США начинает свою работу

00:26 29.08.2019
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CC0 / skeeze / Вид Земли с МКС
Вид Земли с МКС
CC0 / skeeze /
ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Космическое командование США официально начнет свою работу 29 августа, в четверг. Как ранее сообщил председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд, в этой связи состоится специальная церемония учреждения командования, на ней будет председательствовать вице-президент Майк Пенс.
Космическое командование возглавит утвержденный в конце июня сенатом генерал Джон Рэймонд, в его подчинение будут определены 87 формирований. Оно объединит возможности предупреждения ракетных запусков, работы спутников, контроль и поддержку космических операций.
По словам Данфорда, этот шаг поставит США на путь обеспечения конкурентоспособного преимущества "в этой критически важной зоне боевых действий".
Агентство национальной безопасности США
20 августа, 21:56РИА Новости
В США снова назвали Россию и Китай угрозой их интересам в космосе

Защита космических интересов

Президент США Дональд Трамп в феврале подписал распоряжение о создании Космических войск для отражения агрессии и защиты национальных интересов в космосе. По оценке генерала Данфорда, создание космических войск "положительно скажется на возможностях (США) по наращиванию специалистов и возможностей, которые потребуются в будущем".
В России заявили, что тем самым США создают предпосылки к милитаризации космического пространства своими намерениями использовать космос в военных целях, России придется отвечать на возможные угрозы зеркальными и асимметричными мерами.
Начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов в начале марта призвал военных ученых активизировать поиск и внедрение средств противодействия возможным военным действиям вероятного противника в космосе и из космоса.
В свою очередь МИД КНР заявил, что США, обвиняя Китай и Россию в якобы создании угроз в космическом пространстве, на самом деле ищут предлог для оправдания своего стремления к военному превосходству и разработок передовых вооружений.
В настоящее время международные договоры запрещают размещать в космосе лишь оружие массового уничтожения. Однако пока ни одна из стран, имеющих доступ к космическим технологиям, официально не размещала какое-либо оружие в космосе.
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