Росстат оплатил создание несуществующего приложения в App Store

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Росстат оплатил контракт почти на 65 миллионов рублей, в рамках которого, в том числе, предполагалась разработка и выпуск приложений для App Store и Google Play, однако аудиторы Счетной палаты не смогли их найти, говорится в документах контрольного ведомства.

По данным аудиторов, статистическое ведомство в 2017 году заключило контракт "Совершенствование ИВС (Информационно-вычислительной системы) Росстата в части инструментария распространения результатов" с ЗАО "Ланит" на 64,567 миллиона рублей.

"В результате выполнения работ в рамках данного контракта должны были быть достигнуты, в том числе, следующие результаты: обновление дизайна сайта http://gks.ru и кольца сайтов; внедрение единой системы управления контентом; создание мобильного приложения сайта для платформ iOS и Android", - говорится в отчете СП о проверке использования займа МБРР на развитие системы госстатистики.

"ЗАО "Ланит", в том числе, должно было обеспечить размещение разработанных приложений на площадках App Store и Google Play. При этом фактически на момент проверки мобильное приложение Росстата на площадках App Store и Google Play отсутствовало. Таким образом, Росстатом приняты и оплачены работы, не в полной мере соответствующие техническим требованиям контракта", - сообщает контрольное ведомство.