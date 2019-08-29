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РИА Новости
Культура

"Дмитрий Киселев дал нам полную свободу". Как проходил Rap Koktebel

08:00 29.08.2019 (обновлено: 08:15 29.08.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФестиваль Rap Koktebel
Фестиваль Rap Koktebel
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 29 авг — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Последние два дня в Коктебеле звучало "Давайте пошумим!" намного чаще привычного "Кукурузка, раки, чебуреки, вода". Поселок сразу из столицы джаза стал новой точкой на рэп-карте России. О том, как прошел первый фестиваль Rap Koktebel, на что способны фанатки ради внимания Гуфа и что общего у Бруклина и Крыма, — в материале РИА Новости.

Блестки для Гуфа

"Сын сказал — надо идти на рэп-фестиваль. Мне почти сорок. Куда? Но он все-таки уговорил, — рассказала Кристина из Ростова. — Раньше думала, что это музыка непонятная, для американцев в широких джинсах, которые машут руками. Оказалось — про любовь много, были такие… почти баллады".
Сын Кристины, 13-летний Руслан, поясняет, что не идти было нельзя: "Входной билет на фестиваль на один день (500 рублей) в пять раз дешевле, чем на концерт того же Гуфа или Мота в нашем городе".
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкФестиваль Rap Koktebel
Фестиваль Rap Koktebel
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Фестиваль Rap Koktebel
О фестивале, проходящем в этом году впервые, большинство гостей узнали уже здесь, в Крыму. Но были и те, кто готовился заранее. "Я решила стать волонтером на Rap Koktebel еще полгода назад, — рассказывает 15-летняя Алиса. — Надо было хорошо себя зарекомендовать, участвовать в акциях, раздавать листовки".
Алиса поясняет, зачем решила участвовать. "Скажу одно слово — Гуф. Сегодня я очень внимательно придумывала образ: цвет помады, и даже вот эти блески для лица заказала из Китая. Хочу идеальное совместное фото!"

Бруклин, Крым и babushka

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРэпер Азизи Гибсон выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму
Рэпер Азизи Гибсон выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму.
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Рэпер Азизи Гибсон выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму
Кроме Гуфа, которого встречали громкими, в основном девичьими, криками, на сцену в Коктебеле поднимались Lil Kate, Кравц, Azizi Gibson, Мот, ONYX и другие, а также местные крымские рэперы. Им подпевали не меньше, чем хедлайнерам, толпу подогревали шифровки от ведущего вроде: "Помните времена кафе "Патефон" в Симферополе?!" Для неместных пояснения не последовало, но, очевидно, тогда и там было отлично.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМузыкант Евгений Дидур выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму.
Фестиваль Rap Koktebel
1 из 5
Музыкант Евгений Дидур выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкХип-хоп исполнительница Екатерина Ткаченко (Лил Кейт) выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму.
Фестиваль Rap Koktebel
2 из 5
Хип-хоп исполнительница Екатерина Ткаченко (Лил Кейт) выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРэпер Black Jesus (слева) выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму.
Фестиваль Rap Koktebel
3 из 5
Рэпер Black Jesus (слева) выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму.
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРэпер Петр Громов (ЦГП) выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму.
Фестиваль Rap Koktebel
4 из 5
Рэпер Петр Громов (ЦГП) выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастник группы "2 Берега" Евгений Храмков выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму.
Фестиваль Rap Koktebel
5 из 5
Участник группы "2 Берега" Евгений Храмков выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
1 из 5
Музыкант Евгений Дидур выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
2 из 5
Хип-хоп исполнительница Екатерина Ткаченко (Лил Кейт) выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
3 из 5
Рэпер Black Jesus (слева) выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму.
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
4 из 5
Рэпер Петр Громов (ЦГП) выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
5 из 5
Участник группы "2 Берега" Евгений Храмков выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
"Мы в Крыму уже в третий раз и хорошо знакомы с местной хип-хоп-культурой, — рассказал солист группы ONYX Кирк Джонс (Sticky Fingaz). — Так же, как и вы знаете про хип-хоп из Бруклина, мы знаем про хип-хоп из Крыма". Участники этой легендарной хардкор-рэп-группы, которая закрывала программу второго дня, обещали устроить "настоящую пляжную вечеринку" и сдержали свое слово.
Еще один исполнитель из Америки, Azizi Gibson, сравнил Россию со своей страной, сказав, что здесь всегда бурлит жизнь, как в Лос-Анджелесе, и он чувствует себя как дома. Для того чтобы показать, как сильно он в теме, рэпер даже пришел на пресс-конференцию с журналистами, повязав на голову платок "ya babushka". На сцене примерять неоднозначный образ он не стал.
Кадр из тизер-трейлера клипа Американского хип-хоп исполнителя A$AP Rocky на песню Babushka Boi
27 августа, 18:30Культура
A$AP Rocky в платке танцует под "Мурку" в трейлере клипа
"Для меня этим летом Rap Koktebel — четвертый фестиваль в Крыму, — сказал рэпер и арт-директор фестиваля Павел Кравцов (Кравц) сразу после своего выступления, — но здесь публика самая отзывчивая! Мы классно проводим время, это большое счастье!"
Также Павел добавил, что полуостров — это место, где он сформировался как личность, где, образно говоря, "поцеловал девушку в первый раз". "Поэтому я очень хочу, чтобы фестиваль стал регулярным и проходил каждый год".

Никаких ограничений, никакой политики

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкАрт-директор фестиваля, российский рэпер Павел Кравцов (Кравц) выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму
Арт-директор фестиваля, российский рэпер Павел Кравцов (Кравц) выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму.
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Арт-директор фестиваля, российский рэпер Павел Кравцов (Кравц) выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму

"Мы пытались сделать позитивное мероприятие, подбирали артистов, играющих музыку, которую будет приятно слушать на берегу, — рассказал Кравц. — Дмитрий Киселев дал нам полную свободу, попросил только не призывать к насилию. Rap Koktebel — не про политику, в противном случае я не согласился бы участвовать".

На всех афишах, развешанных по поселку, — пометка "18+". Отсутствие ограничений повлияло не только на репертуар, но и лексику исполнителей: мат на фестивале все же был.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАмериканские рэперы, участники группы Onyx Кирк Джонс (Sticky Fingaz) и Фред Ли Скраггс-младший (Fredro Starr) выступают на фестивале Rap Koktebel в Крыму.
Американские рэперы, участники группы Onyx Кирк Джонс (Sticky Fingaz) и Фред Ли Скраггс-младший (Fredro Starr) выступают на фестивале Rap Koktebel в Крыму.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Американские рэперы, участники группы Onyx Кирк Джонс (Sticky Fingaz) и Фред Ли Скраггс-младший (Fredro Starr) выступают на фестивале Rap Koktebel в Крыму.
"Я считаю, что мат — бесценный лингвистический ресурс в нашей культуре, просто драгоценный. Но именно поэтому не стоит его девальвировать и пользоваться нужно, как специями — в особых, критических ситуациях", — пошутил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, по инициативе которого проходит фестиваль.
Также он добавил, что "если есть дети, то они приходят с родителями под их ответственность".

Рэп и песок

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкФестиваль Rap Koktebel
Фестиваль Rap Koktebel
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Фестиваль Rap Koktebel
Несмотря на это, нецензурная лексика со сцены была почти не слышна, что порадовало тех, кто пришел с детьми. "Мы с сыном были и на джазовом фестивале, и на рэпе, — говорит Александра из Москвы. — Моему Егору больше понравился второй. Наверное потому, что можно было находиться у самой сцены и играть в песке. Что в три с половиной года еще надо!"
По словам Александры, ей понравилась демократичность Rap Koktebel — то, что была только одна категория билетов, только тому, кто пришел пораньше, достались места в "радужном випе" — разноцветных ступенях — местном амфитеатре. "А еще некоторые музыканты после выступления спускались в зал слушать музыку с остальными, — добавила она. — Видеть такую поддержку приятно".
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРэп-исполнительница Монтана Мози на фестивале Rap Koktebel в Крыму.
Фестиваль Rap Koktebel
1 из 6
Рэп-исполнительница Монтана Мози на фестивале Rap Koktebel в Крыму.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Участники группы JungleJunkiez выступают на фестивале Rap Koktebel в Крыму.

Фестиваль Rap Koktebel
2 из 6

Участники группы JungleJunkiez выступают на фестивале Rap Koktebel в Крыму.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Хип-хоп-исполнитель Tony Tonite (справа) и арт-директор фестиваля, российский рэпер Павел Кравцов (Кравц).

Фестиваль Rap Koktebel
3 из 6

Хип-хоп-исполнитель Tony Tonite (справа) и арт-директор фестиваля, российский рэпер Павел Кравцов (Кравц).

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Никита Раев (RAEV) выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму.
Фестиваль Rap Koktebel
4 из 6
Рэп-исполнитель Никита Раев (RAEV) выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкАмериканский рэпер Микки Авалон выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму.
Фестиваль Rap Koktebel
5 из 6
Американский рэпер Микки Авалон выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму.
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗрители во время выступления американской группы Onyx на фестивале Rap Koktebel в Крыму.
Фестиваль Rap Koktebel
6 из 6
Зрители во время выступления американской группы Onyx на фестивале Rap Koktebel в Крыму.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
1 из 6
Рэп-исполнительница Монтана Мози на фестивале Rap Koktebel в Крыму.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
2 из 6

Участники группы JungleJunkiez выступают на фестивале Rap Koktebel в Крыму.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
3 из 6

Хип-хоп-исполнитель Tony Tonite (справа) и арт-директор фестиваля, российский рэпер Павел Кравцов (Кравц).

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
4 из 6
Рэп-исполнитель Никита Раев (RAEV) выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
5 из 6
Американский рэпер Микки Авалон выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму.
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
6 из 6
Зрители во время выступления американской группы Onyx на фестивале Rap Koktebel в Крыму.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Но не только артисты прониклись особым отношением: поклонницы Гуфа подпевали Моту, гость из зала при поддержке толпы сумел перетанцевать Lil Kate, а некоторые зрители пытались читать друг другу экспромтом.
"Это мой Крым, это мой Крым", — напевал под конец фестиваля один из гостей. Точно выяснить, были ли это слова из песни, прозвучавшей со сцены, или внезапная импровизация, не удалось. Наверное, это не важно.
Хип-хоп исполнительница Екатерина Ткаченко (Лил Кейт) выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму
Вчера, 13:51Культура
Хип-хоп на берегу моря: фестиваль Rap Koktebel в Крыму
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КультураМузыкаRap KoktebelДмитрий КиселевКоктебельРоссияСША
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