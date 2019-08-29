"Дмитрий Киселев дал нам полную свободу". Как проходил Rap Koktebel

КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 29 авг — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Последние два дня в Коктебеле звучало "Давайте пошумим!" намного чаще привычного "Кукурузка, раки, чебуреки, вода". Поселок сразу из столицы джаза стал новой точкой на рэп-карте России. О том, как прошел первый фестиваль Rap Koktebel, на что способны фанатки ради внимания Гуфа и что общего у Бруклина и Крыма, — в материале РИА Новости.

Блестки для Гуфа

"Сын сказал — надо идти на рэп-фестиваль. Мне почти сорок. Куда? Но он все-таки уговорил, — рассказала Кристина из Ростова. — Раньше думала, что это музыка непонятная, для американцев в широких джинсах, которые машут руками. Оказалось — про любовь много, были такие… почти баллады".

Сын Кристины, 13-летний Руслан, поясняет, что не идти было нельзя: "Входной билет на фестиваль на один день (500 рублей) в пять раз дешевле, чем на концерт того же Гуфа или Мота в нашем городе".

О фестивале, проходящем в этом году впервые, большинство гостей узнали уже здесь, в Крыму. Но были и те, кто готовился заранее. "Я решила стать волонтером на Rap Koktebel еще полгода назад, — рассказывает 15-летняя Алиса. — Надо было хорошо себя зарекомендовать, участвовать в акциях, раздавать листовки".

Алиса поясняет, зачем решила участвовать. "Скажу одно слово — Гуф. Сегодня я очень внимательно придумывала образ: цвет помады, и даже вот эти блески для лица заказала из Китая. Хочу идеальное совместное фото!"

Бруклин, Крым и babushka

Кроме Гуфа, которого встречали громкими, в основном девичьими, криками, на сцену в Коктебеле поднимались Lil Kate, Кравц, Azizi Gibson, Мот, ONYX и другие, а также местные крымские рэперы. Им подпевали не меньше, чем хедлайнерам, толпу подогревали шифровки от ведущего вроде: "Помните времена кафе "Патефон" в Симферополе?!" Для неместных пояснения не последовало, но, очевидно, тогда и там было отлично.

"Мы в Крыму уже в третий раз и хорошо знакомы с местной хип-хоп-культурой, — рассказал солист группы ONYX Кирк Джонс (Sticky Fingaz). — Так же, как и вы знаете про хип-хоп из Бруклина, мы знаем про хип-хоп из Крыма". Участники этой легендарной хардкор-рэп-группы, которая закрывала программу второго дня, обещали устроить "настоящую пляжную вечеринку" и сдержали свое слово.

Еще один исполнитель из Америки, Azizi Gibson, сравнил Россию со своей страной, сказав, что здесь всегда бурлит жизнь, как в Лос-Анджелесе, и он чувствует себя как дома. Для того чтобы показать, как сильно он в теме, рэпер даже пришел на пресс-конференцию с журналистами, повязав на голову платок "ya babushka". На сцене примерять неоднозначный образ он не стал.

"Для меня этим летом Rap Koktebel — четвертый фестиваль в Крыму, — сказал рэпер и арт-директор фестиваля Павел Кравцов (Кравц) сразу после своего выступления, — но здесь публика самая отзывчивая! Мы классно проводим время, это большое счастье!"

Также Павел добавил, что полуостров — это место, где он сформировался как личность, где, образно говоря, "поцеловал девушку в первый раз". "Поэтому я очень хочу, чтобы фестиваль стал регулярным и проходил каждый год".

Никаких ограничений, никакой политики

"Мы пытались сделать позитивное мероприятие, подбирали артистов, играющих музыку, которую будет приятно слушать на берегу, — рассказал Кравц. — Дмитрий Киселев дал нам полную свободу, попросил только не призывать к насилию. Rap Koktebel — не про политику, в противном случае я не согласился бы участвовать".

На всех афишах, развешанных по поселку, — пометка "18+". Отсутствие ограничений повлияло не только на репертуар, но и лексику исполнителей: мат на фестивале все же был.

"Я считаю, что мат — бесценный лингвистический ресурс в нашей культуре, просто драгоценный. Но именно поэтому не стоит его девальвировать и пользоваться нужно, как специями — в особых, критических ситуациях", — пошутил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, по инициативе которого проходит фестиваль.

Также он добавил, что "если есть дети, то они приходят с родителями под их ответственность".

Рэп и песок

Несмотря на это, нецензурная лексика со сцены была почти не слышна, что порадовало тех, кто пришел с детьми. "Мы с сыном были и на джазовом фестивале, и на рэпе, — говорит Александра из Москвы. — Моему Егору больше понравился второй. Наверное потому, что можно было находиться у самой сцены и играть в песке. Что в три с половиной года еще надо!"

По словам Александры, ей понравилась демократичность Rap Koktebel — то, что была только одна категория билетов, только тому, кто пришел пораньше, достались места в "радужном випе" — разноцветных ступенях — местном амфитеатре. "А еще некоторые музыканты после выступления спускались в зал слушать музыку с остальными, — добавила она. — Видеть такую поддержку приятно".

Но не только артисты прониклись особым отношением: поклонницы Гуфа подпевали Моту, гость из зала при поддержке толпы сумел перетанцевать Lil Kate, а некоторые зрители пытались читать друг другу экспромтом.